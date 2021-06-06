【星期一‧炒啲乜】大市走勢還看內地重磅經濟數據...
2021年06月06日 11:00
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美國上周五(4日)非農數據差過預期，令市場暫緩對聯儲局「收水」的憂慮，3大指數收市報升，其中標指距離紀錄新高不到0.2%。
中港兩地股市踏入「六絕月」表現相對反覆，展望本周，內地將公布5月份重磅經濟數據，如進出口情況、居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，數據好壞或影響大市走勢；而本港恒指季檢周一(7日)生效，藍籌股亦於上周五收市後調整組合，短期港股走勢值得關注。
另外，新股市場方面，尚未有盈利或收入生物科技公司科濟藥業(02171)會於明日公開招股，每手入場門檻16,565.25港元；而每手入場費高達34,948.66元、貴絕史上的內地隱形矯治服務商時代天使(06699)周二(8日)截止認購，傳孖展已逾2,200億元，公開發售部分或錄逾千倍超購；至於「保底息」至少2厘的新一批通脹掛鈎債券(iBond)則於周五(11日)截票，有興趣的投資者宜靈活調配資金入場，並可參考以下專家的財經分析及建議，分散風險。
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