【星期一‧炒啲乜】大市走勢還看內地重磅經濟數據...

美國上周五(4日)非農數據差過預期，令市場暫緩對聯儲局「收水」的憂慮，3大指數收市報升，其中標指距離紀錄新高不到0.2%。

中港兩地股市踏入「六絕月」表現相對反覆，展望本周，內地將公布5月份重磅經濟數據，如進出口情況、居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，數據好壞或影響大市走勢；而本港恒指季檢周一(7日)生效，藍籌股亦於上周五收市後調整組合，短期港股走勢值得關注。

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