螞蟻集團股東171億購美贊臣在華業務

英國消費品生產商利潔時集團(Reckitt Benckiser Group)宣布，以22億美元(約171.6億港元)售價將大中華區的嬰幼兒配方奶粉及營養品業務，出售予螞蟻集團股東之一春華資本集團。交易完成後，利潔時將保留該項業務8%的股份，並預計得到13億美元的現金收入。

在達成這項協議之前，利潔時已於今年2月宣布對大中華區嬰幼兒營養品業務進行全面的戰略性評估。此次交易將大中華區嬰幼兒營養品業務整體出售，包括位於荷蘭東部Nijmegen及廣州的生產設施，同時包括在大中華區使用美贊臣等品牌的免費永久獨家許可權。交易完成後，利潔時將繼續在全球保留美贊臣等相關品牌，並在大中華區以外的其他國家或地區繼續經營這些品牌。

該交易仍有待與荷蘭當地工會完成法定協商程序，利潔時即將啟動有關協商程序，也將就此交易與其他相關工會進行接觸。基於荷蘭工會的協商程序，及滿足此交易的其他慣常交割條件，交易可望今年下半年完成交割。

截至2020年12月，利潔時全球嬰幼兒營養品業務淨資產總額為88億英鎊。在達成該項交易協議後，出於會計需要，利潔時重新劃分旗下的嬰幼兒營養品業務淨資產，其中大中華區價值34億元英鎊，北美和其他國家或地區價值54億元英鎊。交易完成後，主要受大中華區嬰幼兒營養品業務商譽和無形資產重新評估的影響，利潔時預計產生約25億英鎊淨虧損。