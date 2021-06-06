皇冠度假集團旗下墨爾本賭場因疫情延長停業時間

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年捲入洗錢、非法招賭等醜聞，多張賭牌正面臨被褫奪的邊緣。其賭場營運亦備受新冠肺炎疫情的打擊，其中維多利亞省皇冠墨爾本賭場自上月底為抗疫至今一直停業，公司公布，或要到本周四(10日)以後才能再次開門做生意。

皇冠的股價上周連跌5個交易日，累計跌幅近2%，上周五(4日)收報12.69澳元，市值累計蒸發1.69億澳元(約10.16億港元)。

公司於近日更新皇冠墨爾本的情況，指跟隨維多利亞省政府的延長封城令，皇冠墨爾本物業內賭場繼續關閉，場內任何餐飲設施亦要停止營業，直至本月10日凌晨為止，即前後停業共14日。期間只保留外賣服務，以及經已批准的酒店服務。

公司亦於同一份公告指，基於延長停業，皇冠墨爾本大部分員工將需要離職，但公司會向他們發放一次性的補助。

皇冠旗下賭場因新冠肺炎疫情而多次停業，勢必影響今年收入和盈利。其中皇冠墨爾本賭場今年2月因應政府防疫命令而停業5日。至於集團位於珀斯的賭場，今年也因相同原因而間歇停業近一個月，連同當地賭場內各項社交距離措施，都令賭客人數大減。

事實上，公司於2月時公布的上半個財政年度業績差劣，截至去年12月底止的6個月，錄得股東應佔稅後淨虧損1.209億澳元(約7.29億港元)，按年由盈轉虧，每股基本虧損達17.85澳仙，不派中期息。