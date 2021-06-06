歐洲央行「放鴿」　討論縮減買債言之尚早

歐洲央行(ECB)將於周四(10日)召開貨幣政策會議，隨着歐洲加快疫苗接種與經濟回暖，外界一度臆測可能在最新例會宣布縮減購債規模，但近期多位歐洲官員駁斥這項說法，經濟學家修正預測，認為歐洲央行加速購債步伐會延續至第三季。

外媒報道，ECB總裁拉加德日前表示，討論縮減緊急購債計劃還太早，央行承諾提供有利的融資條件至少到2022年3月止。

歐洲央行執行委員會成員帕內塔也說，當前的經濟狀況，不適合降低購債速度，討論縮減1.85萬億歐元的「緊急疫情資產收購計畫」(PEPP)仍言之過早。

法國央行總裁戴加洛的看法與拉加德和帕內塔相互呼應，而向來立場偏鷹派的德國央行總裁魏德曼日前發表演說時，則避口不談現行的貨幣政策。

歐洲各國官員表態支持寬鬆政策後，滙豐經濟學家巴波尼寫給客戶的報告即強調，歐洲經濟才剛開始邁向復甦，且通脹仍低於目標，現在開始縮減購債似乎還太早。

瑞銀經濟學家克魯斯指出，ECB預料將保持謹慎，並持續寬鬆貨幣，此外，以現行的速度購債亦能支撐「提供有利的融資條件」的目標，特別是近期歐元和歐債孳息率上揚。