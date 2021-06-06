耀才證券：優待員工免息免按金認購5手iBond

集團早已準備就緒，推出「11項全免」優惠，包括：合資格客戶可「免利息免按金」孖展認購iBond、免認購手續費、免暗盤買賣佣金、免存入費、免存倉費、免轉倉費、免託管費、免不動戶費、免到期贖回費以及免代收利息費等震撼優惠。而新客開戶亦能獲贈20股盈富基金及10股滙豐控股，買賣港股、A股可享首月免佣，亦不收平台費等，一連串優惠滿足投資者需要，再配合iBond穏收的利息，可謂穩賺。

對於是次iBond的認購反應，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美元及港元在央行大規模放水下加速貶值，而隨着疫苗面世，經濟面臨復甦，市場憂慮央行將提前結束放水及加息，令市場擔心通脹持續升溫，因此政府是次推出的iBond保證年利率與上次一樣為2厘，浮息利率亦會與本港近6個月的通脹率掛鈎，2厘包底利率將提升是次認購iBond的吸引力，亦為市民提供安全而穩定的回報，助「好息分子」更好地對抗通脹。