憂慮坐大難控！G7擬將數碼人民幣納入全球監管框架

中國力推數碼人民幣引發許多擔憂，除了可能對貨幣使用者進行全面監控外，最終恐怕會破壞當前以美元為基礎的貨幣體系。因此，在倫敦舉行的G7財長會議正研擬制定數碼貨幣發行規則，將數碼人民幣納入全球監管框架。

日本媒體報道，中國去年10月啟動數碼人民幣試點工作，計劃在明年年底前正式流通。未來中國政府將可以監看數位人民幣的交易數據，不僅侵犯隱私，而且可能被用作壓制言論和驅逐政治對手的工具。

報道指，中國積極推動發行數碼人民幣還可能產生一個以參與「一帶一路」基礎設施倡議國家為中心的新經濟區，破壞當前以美元為基礎的貨幣體系。若數碼人民幣經濟區成形，西方國家透過阻止美元或其他主要貨幣交易的制裁，將變得毫無用處。

為此，西方國家和日本在內的7家中央銀行與國際清算銀行組成了一個聯合研究小組，該小組概述了中央銀行數位貨幣的基本原則，強調中央銀行不應通過發行數位貨幣來損害貨幣或金融穩定性，正在倫敦舉行G7財長會議期間支持了前述原則。

報道指出，G7財長會議將解決由國家發行的數位貨幣引起的潛在問題，最快在今年秋天宣布新規則，屆時，中國的數碼人民幣將納入國際監管框架。