大摩唱好可口可樂　市盈率被低估　疫後復甦料加快

「股神」巴菲特愛股之一的可口可樂近日獲「摩笛」唱好，預期該公司可加快由新冠肺炎疫情期復甦回來。

摩根士丹利分析員Dara Mohsenian重申可口可樂「增持」的評級，並將目標價自60美元上調至64美元。他在報告中指出，高度相信可口可樂將實現高於平均共識的收入復甦，並可延至2022年底。

根據Mohsenian的計算，華爾街分析員平均預計可口可樂在今、明兩年僅能彌補2020年銷售額損失的35%左右，遠低於消費者產品同業平均能彌補70%至80%的比例。

不過他認為可口可樂應該被低估了，尤其是在公司第一季創造出收入遠高於共識預期的結果後。他認為該公司第一季收入與2019年的收入水平基本一致。此外，投資者低估了可口可樂在成本和執行層面重組後帶來的收益，這些變化將提高未來的利潤率。

畢竟，單靠產品創新及上調價格，可口可樂在疫情爆發前就已經實現了強勁的內部收入增長。Mohsenian表示，隨着全球恢復到更正常的狀態，這趨勢將再次上升。他認為，可口可樂的股價還有上漲空間，因為該股的市盈率仍遠低於大型消費必需品同業。

可口可樂股價上周五上升1.08%，收 報56.24美元，創52周新新高。該股今年迄今上漲2.8%，過去12個月升幅更達14.8%。