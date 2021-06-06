數碼人民幣紅包派到上海　中籤者可得55元

外媒報道，繼深圳、蘇州及北京之後，數碼人民幣紅包也到了上海。上海市政府上周五(4日)晚間宣布，將推動數碼人民幣紅包活動，向手機定位在上海的人，透過隨機抽籤方式發放35萬份、每份55元人民幣(下同)的數碼紅包，總計發放1,925萬元。

根據上海發布官方微信公眾號，在上海的個人可使用手機在6月5日零時至6月6日午夜12時，在有關平台報名參與紅包抽籤，6月11日9時起將以短訊方式通知中籤者。在紅包有效期內，可在上海及蘇州等試點城市的試點商店以及有關網上平台，使用紅包進行無門檻消費支付。

上海官方表示，這次紅包測試活動是數碼人民幣研發過程中的一次常規性測試，致力推動上海市數位人民幣應用場景建設，有效服務上海城市數碼化轉型。

報道稱，目前內地的數碼支付市場幾乎被螞蟻集團和騰訊控股無處不在的支付管道壟斷。重慶螞蟻消費金融公司上周四(3日)已獲准開業。

工銀國際首席經濟學家程實日前在報告中指出，支付寶5月對部分使用者上線了數碼人民幣模組，同時在選擇添加錢包營運機構的頁面，除了六大行外，網商銀行的圖示也已被點亮。這足以顯示，作為數碼經濟時代公私解決方案的混合體，數碼人民幣對於取代早已成熟的第三方支付機構意興闌珊，其用意在與貨幣競爭。