樓市UPDATES：新寶城兩房呎價近兩萬　歷來次高

二手市場續錄高價成交個案。將軍澳新寶城兩房單位，減價後售750萬元，呎價約19,894元仍創項目歷來次高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔碧麗大廈高層B室，望樓景，兩房間隔，實用面積約282方呎，以550萬元放盤5個多月，終獲區內客接洽，議價後減價80萬元，以約470萬元成交，實用呎價約16,667元，新買家為首置客，睇樓兩次後拍板入市。

●筲箕灣莊士軒低層A室，實用面積約353方呎，兩房間隔，望山景，以643萬元易手，實用呎價約18,215元，新買家屬於用家，原業主於2010年以239萬元買入，持貨11年帳面獲利404萬元。

●北角柏傲山6月錄首宗買賣，單位為2座中層B室，實用面積約1,180方呎，套三房連儲物房間隔，獲外區客以約3,627萬元承接，實用呎價約30,737元，新買家購入單位作換樓之用，原業主於2014年11月以約3,251.5萬元購入，轉手帳面獲利約375.5萬元，或升值逾10%。

●北角城市花園極低層H室，實用面積約792方呎，套三房間隔，享園景，近日以1,448萬元售出，實用呎價約18,283元，原業主在2006年3月以約446萬元買入，持貨約15年轉手帳面獲利約1,002萬元，物業升值逾2.2倍。

●北角北角威景臺中層9室，實用面積約700方呎，兩房間隔，望泳池景，獲區外換樓客以1,418萬元承接，實用呎價約20,257元，原業主早於1999年9月以385萬元購入自住，持貨逾21年沽出，單位期內升值近2.7倍。

●鰂魚涌太古城東海閣中層H室，實用面積約708方呎，三房間隔，原業主於今年5月放盤叫價約1,580萬元，近期亦減至約1,550萬元，議價後多減54萬元，終以1,496萬元成交，實用呎價約21,130元，買家曾在各區睇樓，因鍾情藍籌屋苑，故入市換樓。

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九龍區

●將軍澳新寶城1座高層G室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望山景及海景，今年5月開價768萬元放售，減價後售750萬元，呎價約19,894元，呎價創項目歷來次高，原業主2011年僅以350萬元購入，期內單位升值逾1.1倍，屋苑本月暫錄兩宗買賣。

●將軍澳海天晉6A座中高層B室，實用面積約594方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，以1,200萬元沽出，實用呎價約20,202元，新買家為港島客，打算購入單位用作投資，屋苑現時約有50個二手放盤，叫價由750萬元起。

●將軍澳居屋彩明苑A座低層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，吸引外區客承接，未補價第二市場成交價518萬元，較原先叫價580萬元，調減62萬元，減幅約10.7%，實用呎價約10,237元。

●將軍澳富麗花園1座高層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，上月放盤開價690萬元，「象徵式」減價7萬元，獲區外買家以683萬元承接，實用呎價16,262元，做價創屋苑同類型單位新高。

●將軍澳慧安園2座中高層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，議價後以625萬元成交，實用呎價約17,655元，新買家入市自用，原業主則於1999年4月僅以170萬元買入，持22年沽貨帳面獲利455萬元離場，單位期內升值逾2.6倍。

●鑽石山星河明居C座中高層7室，三房間隔，實用面積約517方呎，以約21,000元放租1個半月，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以約19,500元租出，實用呎租約37.7元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●紅磡海逸豪園4座低層E室，實用面積約1,100方呎，套三房連工人套房間隔，近日獲買家以2,050萬元承接，實用呎價約18,636元，原業主約於1997年3月以約1,391萬元購入，持貨約24年轉手帳面獲利約659萬元，物業升值約47%。

●深水埗丰滙1座中層B室，實用面積約712方呎，套三房間隔，另設工人房，望市景，最新以1,180萬元成交，實用呎價約16,573元，原業主於2018年6月以1,088萬元買入單位，持貨滿3年，現沽貨帳面獲利92萬元離場。

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新界區

●西貢逸瓏海滙3座低層單位，實用面積約425方呎，一房連一儲物室間隔，望內園泳池景，以626萬元沽出，實用呎價約14,729元，屋苑目前約有35個單位放售，入場價由668萬元起。

●西貢慶徑石單號全幢村屋，連天台，望山景，終以2,138萬元沽售，原業主於2006年3月以820萬元購入上址，持貨逾15年至今沽售，帳面獲利1,318萬元，物業期內升值1.6倍。

●馬鞍山新港城A座低層7室，實用面積約348方呎，兩房間隔，日前以589萬元易手，實用呎價約16,925元，原業主於2007年以127萬元購入，持貨14年，帳面獲利462萬元離場，單位升值約3.6倍。

●火炭駿景園6座頂層單位，實用面積約1,930方呎，為罕有複式單位，原先叫價2,650萬元，放盤4個月，終以2,700萬元成交，實用呎價約13,990元。

●粉嶺海裕苑上複式連天台單位，實用面積約1,088方呎，套三房間隔，日前以1,333.8萬元成交，實用呎價約12,259元，原業主在2013年11月，以約845萬元買入，持貨至今約8年，現轉手帳面獲利約488.8萬元，新買家為區內客，購入上述單位自用。

●元朗錦綉花園C段一街單號屋，實用面積約1,035方呎，最初開價約1,400萬元，雙方議價後以1,378萬元沽出，實用呎價13,314元，新買家為外區用家，入市單位自住。

●天水圍連錄白居二即睇即買成交，區內居屋天富苑C座低層1室，實用面積約650方呎，屬康和式三房連套房間隔，獲該類買家即睇即買，未補價第二市場以410萬元成交，實用呎價約6,308元，新買家為家庭客，為免遲買會貴即入市。

●天水圍居屋天盛苑P座中層7室，實用面積約506方呎，兩房兩廳間隔，原業主輕微調整價格，減價5萬元，日前獲區外白居二即睇即買，未補價第二市場以405萬元成交，實用呎價約8,004元。

●屯門盈豐園1座高層C室，實用面積約513方呎，三房兩廳間隔，新買家為區內客，由於原居所空間不足，有意換購區內三房的私人物業，遂便決定以585萬元購入自住，實用呎價約11,404元。

●青衣海欣花園3座低層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔，享海景，月前開價約730萬元放售單位，新近獲區內客洽商承接，參觀單位後，最終以670萬元購入，實用呎價約14,534元。