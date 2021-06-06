在家工作更困身？研究指員工平均工時拉長30分鐘

全球不少企業啟動分流上班、異地上班或在家工作，以防新冠肺炎疫情傳染。根據最新分析研究，在啟動在家工作後，員工的工時反而變得更長，沒有因為缺乏老闆「監察」而偷懶。

據外媒報道，澳洲網上協作軟件公司Atlassian從客戶使用該公司軟件的行為，分析全球65個地區上班族的工時，發現從去年3月疫情開始全球大爆發以來，上班族的工時開始延長，當時多數西方國家已採取封鎖措施。分析顯示，去年4至5月和1至2月相比，全球65個地區上班族的每個工作日平均延長30分鐘。此外，員工工作形態也傾向長時間作業，沒有停下來休息。

報道指出，代表英國工程技術專業人才的英國工會Prospect的調查發現，35%原先在辦公室工作的員工表示，自從啟動在家工作以來，心理健康逐漸惡化。其中40%認為，原因是無法從工作抽離，在家工作省下通勤時間，最終也可能把省下的時間用在更多工作上。Prospect發言人帕克斯表示，在家工作導致無法真正下班，工作變得更加困難。

新加坡國立大學教授拉賈日前撰寫評論時亦指出，研究顯示被迫在家工作的員工在心理健康上都受到影響，參與研究的對象皆表示，在家工作要有規定的下班時間，標誌工作已結束，才讓他們可以自由地享受家庭歡樂時光和社交活動。