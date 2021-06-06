港股前瞻：中美「收水」預期降溫　恒指有望升

港股踏入6月份走勢反覆，分析認為，主要受恒生指數季檢周一(7日)生效，被動型的指數基金上周五(4日)換貨造成的不穩定所致。撇除這因素之後，不排除大市正在醞釀升勢，加上中美兩國「收水」預期降溫，以及外圍股市接近破頂等帶動，恒指本周有望突破29,400點高位。

獨立股評人沈慶洪指出，中國4月份廣義貨幣(M2)供應增速按月跌1.3個百分點至8.1%，已降至兩年新低，相信下半年持續收緊銀根的機會不大。如再計及美國上周五非農數據差過預期，令市場暫緩對美國聯儲局「收水」的憂慮；本周恒指有望站穩在上周低位約28,700點之上。

值得留意是，由於內地疫情反彈，加上本港變種病毒憂慮升溫，他認為，疫苗相關板塊及科技股有藉口炒作。反觀舊經濟股如濠賭、保險、旅遊、零售等，或因疫情反覆而遭拋售。

技術指標上，恒指10天線已升穿100天移動平均線。艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，20天線亦正醞釀升穿50天移動平均線，而恒指目前在保力加通道中軸上方游走，通道又有擴闊迹象，意味後市有突破的可能。

他同意大市的動力，或會來自大型科技股。持續落後的恒生科技指數上周收復50天線位置，下一站或可挑戰100天線，即8,750點左右的關口。

不過，另有分析認為，4月和5月前期，港股市況不濟，亦難要求企業貿然上市。而且新股旺季通常在下半年和第四季，屆時始見真章。