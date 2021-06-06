貨幣戰意濃！G7對撼中俄　憂數碼人幣威脅美元

全球經濟新格局繼續成形，兩大營陣強化！以美國為首的七大工業國(G7)財長會議結束兩日會議，計劃制定數碼貨幣發行規則，將數碼人民幣納入全球監管框架，明顯是顧忌近期積極推動數碼人民幣發展的中國；與此同時，俄羅斯近日不斷放風，揚言可以迅速全面去美元化，為本月16日舉行的美俄峰會「叫陣」，使經濟大國之間的貨幣對戰味日濃。面對大國角力，薩爾瓦多打算接納比特幣成為法定貨幣。

中國力推數碼人民幣引發不少憂慮，包括可能產生一個以參與「一帶一路」基礎設施倡議國家為中心的新經濟區，破壞當前以美元為基礎的貨幣體系和國際秩序。一旦數碼人民幣經濟區成形，西方國家透過禁止美元或其他主要貨幣交易的制裁將失效。

G7聯合聲明提到，數碼貨幣和支付的創新或帶來巨大利益，但也會引發公共政策和監管問題；目標是確保數碼貨幣以透明、法治和健全經濟管治的長期承諾為基礎，應在適當的私隱框架內運作，並減少溢出效應。G7將合力制定共同原則，今年稍後公布。

此前有報道指，西方國家和日本在內的7家央行與國際清算銀行組成聯合研究小組，該小組概述央行數碼貨幣的基本原則，強調央行不應通過發行數碼貨幣損害貨幣或金融穩定。報道續指，G7最快今年秋天宣布新規則，屆時中國數碼人民幣將納入國際監管框架。

在中國政府繼續推動數碼人民幣測試。繼深圳、蘇州和北京之後，數碼人民幣紅包也到了上海。上海市政府上周五宣布，將推動數碼人民幣紅包活動，向手機定位在上海的人，透過隨機抽籤方式發放35萬份、每份55元人民幣的數碼紅包，共發放1,925萬元人民幣。中籤者可在紅包有效期內，在上海、蘇州等試點城市的試點商店，以及有關線上平台使用紅包進行消費。

除數碼人民幣外，另一個挑戰美元地位的是俄羅斯。在美俄峰會前，俄羅斯的政府高官紛紛表示支持去美元化。俄羅斯總統普京上周五在聖彼德堡舉行的經濟論壇上，批評美國把美元當作經濟和政治戰爭工具，聲言考慮放棄以美元作為原油和天然氣的結算貨幣，儘管俄國不想這樣做。

此前一日，為反擊美國制裁俄羅斯，俄羅斯財長西盧安諾夫表示，該國規模1,860億美元的主權財富基金決定拋售所有美元和美元計價資產，轉而投向歐元、人民幣和黃金。他指出，有關改變將在未來一個月內發生，將其中的美元份額從35%減少到零，歐元增長到40%，人民幣增長到30%，英鎊會降至5%，日圓維持5%，黃金佔20%。此舉將強化人民幣在俄國的角色，令中俄關係更為密切。

美國總統拜登展開歐洲之行前發表評論文章，表示希望在戰略穩定和軍備控制等問題上與俄羅斯建立「穩定和可預測」的關係，又重申對干涉美國選舉行為的立場等。普京早已明言，不指望峰會能使美俄關係取得突破性進展。

中俄聯手抗美之際，有小國則選擇虛擬貨幣。薩爾瓦多與數碼貨幣錢包公司Strike建立合作夥伴關係，以助建立以比特幣技術為基礎的現代金融基建設施。薩爾瓦多將在短期尋求立法，使其成為世上首個將比特幣與美元一起作為法定貨幣的主權國家。

【稅率戰：G7結盟 同意企業稅最低15%】

七大工業國(G7)財長會議達成歷史性的全球稅收協議，鞏固經濟話語權。G7上周六宣布同意設定全球最低企業稅稅率為15%，為未來要求跨國企業，尤其是科技巨頭在賺取盈利的地方徵稅，而不是僅在總部所在地徵稅鋪路，這些企業勢必繳納更多稅款，補充因新冠肺炎疫情重創的各地國庫。

如近日有報道披露，微軟的愛爾蘭子公司去年錄得盈利3,150億美元，卻沒有繳納任何企業稅，原因是該公司的註冊地在百慕達。

多年來富裕國家一直在努力協商一種向電商一哥亞馬遜及社交媒體巨頭Facebook等大型跨國公司徵收更多稅收的方法，這些跨國企業通常將總部登記在低稅或不用繳稅的司法管轄區。美國總統拜登政府提出了15%的最低全球企業稅率，雖然高於愛爾蘭等低稅國家，但仍低於G7中的最低水平，為陷入僵局的談判注入新動力。

現時焦點將轉到7月在意大利舉行的20國集團(G20)財長會議，能否取得中國和印度等發展中國家支持仍有待觀察，經合組織(OECD)平台上約140個國家持續多時的談判亦會繼續。由於關鍵內容有待磋商，亦需要更多國家加入協議，距離全面實施可能還有數年時間。意大利財長Daniele Franco表示，期望在G20財長會議上有更廣泛的討論，若達成協議，該國將沒有需要開徵數碼稅。

不過，要最低企業稅在全球實施仍需得到一些企業稅低於15%的規模較小國家支持，其中較惹人關注的有愛爾蘭，當地向來有「避稅天堂」之稱，目前企業稅稅率為12.5%，是歐洲最低的國家之一。愛爾蘭財長Paschal Donohoe明言，任何有關最低企業稅的協議都必須顧及小型和大型國家，以及發達國和發展中國家的需要。