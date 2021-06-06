宏利：退休收益基金今年派息可望維持4厘

隨着港人退休儲蓄意識提高，宏利調查顯示，受訪者平均擁有3.1個以退休儲蓄為目標的金融產品，當中現金（港元儲蓄，包括定期存款）、儲蓄保險以及股票最受歡迎。宏利早前推出退休收益基金，該公司僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發接受專訪時表示，截至今年4月底，該基金單位價格扣除派息後錄得9.6%升幅，總資產約15.9億元。他稱，有信心該基金今年派息率可維持4厘。

宏利於3月下旬訪問近千位擁有強積金戶口的在職及非在職人士，顯示有四成受訪者已開始籌劃退休，其中45歲以上及每月收入達4萬元或以上人士對退休準備相對充足。

截至去年年底，過去20年，在逾200萬宏利強積金帳戶中，超過99%強積金帳戶錄得正回報，逾75%及70%帳戶分別表現跑贏通脹及恒指。吳氏認為，強積金在電子化及一站式管理方面仍有改善空間。近年成員對數碼服務需求殷切，今年首季該公司以電子渠道進行TVC、強積金個人帳戶及僱員自選安排申請的比率均超過70%，未來會以科技簡化強積金流程。

宏利退休收益基金於去年9月推出，調查顯示，逾六成已投資退休收益基金的受訪者對派息感滿意，41%計劃投放更多資產於此基金。六成非退休收益基金受訪成員表示會考慮配置部分強積金投資至該基金。當被問及投資至該基金的原因，派息是最多成員考慮的因素。

他指，目前該基金資產配置主要為四成環球股票及流程環球債券，未來股債比例或調整至5:5或6:4，認為退休人士應保留較多固定收益及債券的説法或已不合時宜，有需要保留一定比例的股票資產。