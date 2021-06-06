新盤UPDATES：柏傲莊III加推300餘伙
2021年06月06日 22:13
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市場購買力進一步釋放，新盤受買家追捧。其中，有新界鐵路上蓋新盤首輪銷售全數悉售，宣布加推338伙單位，包括一房至四房單位，料最快於接下來的周六(12日)進行次輪銷售。
●柏傲莊III將加推300餘伙 包括正河景單位
鐵路上蓋新盤吸引力大，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III上周六(5日)首輪銷售的331伙已全數悉售，該公司營業及市務部總監黃浩賢周日(6日)表示，悉售的單位共套現約40多億港元，買家以家庭客為主。他指出，因應市場需求將加推300餘伙一房至四房單位，其中更首次推售市場渴求的屋苑一座正河景單位，實用面積900多方呎，四房一套間隔，而價單則於周一(7日)傍晚公布。
黃指出，新價單的售價因應樓層景觀等因素有調整，惟加幅不大，又稱若一切順利，料次輪銷售可於接下來的周六(12日)進行，他亦相信家庭客的需求仍然強勁，認為屆時銷情將與首輪銷售相若。
黃又指，在首輪銷售中，選擇即供或建築期供款方案的買家約各佔一半。此外，暫計劃在完成價單單位銷售後，才會推出逾1,000方呎的招標單位標售。
●柏傲莊III推338伙 入場費688.9萬起
柏傲莊III傍晚(6日)發布最新第3號價單，共涉338伙單位，包括32伙一房單位、139伙兩房單位、106伙三房單位、61伙四房單位，實用面積307至1,022方呎，若以180天現金優惠付款計劃的20%折扣優惠計算，折實售價為688.9萬至2,590萬港元，呎價由18,498至25,952元。
今次價單入場單位為1A座8樓D室，實用面積307方呎，折實售價688.9萬元，呎價22,440元。最貴單位則為屋苑1A座39樓B室，實用面積998方呎，折實售價2,590萬元，呎價25,952元。最新價單較首輪銷售提價約2%。
●啟德THE HENLEY I連售4伙 套現3558萬
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I今日亦連錄4宗成交，共套現3558.27萬元。其中2座2樓F室，實用面積505方呎，折實售價1280.44萬元，呎價25,355元。
其餘3宗成交單位實用面積208至320方呎，折實售價介乎583.1萬至856.23萬元。
●中半山波老道新盤21 Borrett Road再有成交
購買力重注市場，豪宅亦獲資金支持，據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下中半山波老道新盤21 Borrett Road第一期17樓1室，實用面積2,945方呎，以逾2.38億元連兩個車位易手，呎價8.1萬元。項目6月已售3伙，涉及成交金額共逾6.4億元。