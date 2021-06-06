新盤UPDATES：柏傲莊III加推300餘伙

市場購買力進一步釋放，新盤受買家追捧。其中，有新界鐵路上蓋新盤首輪銷售全數悉售，宣布加推338伙單位，包括一房至四房單位，料最快於接下來的周六(12日)進行次輪銷售。

●柏傲莊III將加推300餘伙 包括正河景單位

黃指出，新價單的售價因應樓層景觀等因素有調整，惟加幅不大，又稱若一切順利，料次輪銷售可於接下來的周六(12日)進行，他亦相信家庭客的需求仍然強勁，認為屆時銷情將與首輪銷售相若。

黃又指，在首輪銷售中，選擇即供或建築期供款方案的買家約各佔一半。此外，暫計劃在完成價單單位銷售後，才會推出逾1,000方呎的招標單位標售。

●柏傲莊III推338伙 入場費688.9萬起

柏傲莊III傍晚(6日)發布最新第3號價單，共涉338伙單位，包括32伙一房單位、139伙兩房單位、106伙三房單位、61伙四房單位，實用面積307至1,022方呎，若以180天現金優惠付款計劃的20%折扣優惠計算，折實售價為688.9萬至2,590萬港元，呎價由18,498至25,952元。

今次價單入場單位為1A座8樓D室，實用面積307方呎，折實售價688.9萬元，呎價22,440元。最貴單位則為屋苑1A座39樓B室，實用面積998方呎，折實售價2,590萬元，呎價25,952元。最新價單較首輪銷售提價約2%。

●啟德THE HENLEY I連售4伙 套現3558萬

其餘3宗成交單位實用面積208至320方呎，折實售價介乎583.1萬至856.23萬元。

●中半山波老道新盤21 Borrett Road再有成交