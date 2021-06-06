美股前瞻：5月通脹料達4.7%　未迫切收水

正當中國承受通脹壓力，恐令經濟演變成滯脹，官方大力打壓物價之際，美國則無動於衷，任由通脹升溫，變相向全球發動經濟戰。美國財長耶倫上周六(5日)出席7大工業國(G7)財長會議時明言，隨着經濟從疫情中復甦，預期美國今年通脹將攀升至3%；為了支持疫後經濟復甦，財政刺激計劃仍是必要的，儘管這樣會推高通脹，但也只是暫時的，希望G7合作夥伴亦繼續保持刺激政策。

美國本周公布5月消費物價指數(CPI)，料按年升4.7%，較3月再加速。由於通脹被視為觸動聯儲局「收水」因素之一，若持續升溫並較預期更持久，可能引起疑慮。再者，雖然上周五公布的就業數據改善，聯儲局內部勢開始非正式討論減少買債，但具體計劃並不迫切。不少官員希望在落實「收水」時間表前，先看到更多通脹和就業數據，參考2013年縮減買債經驗，這個過程或歷時數月。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾稱，將就整體貨幣政策立場展開討論，包括買債計劃和息口，但希望先看到經濟取得更多進展才開始縮減買債。紐約聯儲銀行行長威廉斯也表示，距離縮減買債仍有一段距離。

歐元區通脹上月亦升至2%，達到歐央行目標，惟官員和經濟師均不以為然。經濟師並預期，歐央行本周四會延長較快的買債步伐，以確保解封後經濟反彈勢頭可發展成持續經濟復甦，預期會每周買入約200億歐元債券直至9月底，之後才放慢步伐。至於本周議息的加拿大央行料繼續推動「收水」，料下季起每周買債規模將由現時的30億加元，降至20億加元。

市場關注央行幣策調整對大市的影響，美股3大指數上周均微升，在網軍狂炒下，戲院營運商AMC股價勁漲83.42%。Wedbush董事總經理Steve Massocca警告，這些熱炒股的高估值難以持久，炒風亦令他對大市感到憂慮，正系統性增持現金，又指經濟將非常好，幣策會作出某程度的反應。