幣圈帳號遭封　分析員警告比特幣恐下試2萬美元

幣圈近期頻遭中國政府打壓，上周六(5日)又傳出中國許多幣圈重量級帳號遭到封鎖，虛擬貨幣幾乎全線下跌，高盛提醒投資者「並非金融界的每個人都渴望加入(幣圈)」，投資機構Evercore技術分析員Rich Ross在最新報告中更直指，比特幣恐跌至2萬美元。

內媒報道，交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等幣圈重量級帳號被封，相關頁面顯示，該帳號因被投訴違反法律法規，現已無法查看，再度表明中國打壓虛擬貨幣的決心。

中國幣圈重量微博帳號遭封鎖的訊息引發機構投資者的關注，高盛上周六(5日)報告稱，並非金融界的每個人都渴望加入(幣圈)，該行舉行了兩次投資總監的圓桌會議，他們最喜歡的是具備增長前景的投資商品，但最不喜歡比特幣。

Evercore技術分析員Rich Ross在上周五(4日)指出，比特幣在2.9萬美元關口將受到考驗，恐有下探2萬美元的風險，並稱自己先前買入價格是4.1萬美元，目前是一名「賣家」。

CryptoCompare資料顯示，比特幣周日晚報每枚35,669.73美元，升0.04%。