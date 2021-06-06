天頌苑日貴25萬！居屋勁搶手　旺過藍籌盤

白居二搶盤入市，未補價第二市場交投旺過二手私樓。新居屋荃灣尚翠苑6月暫錄約15宗二手買賣，成交宗數遠超藍籌屋苑。而放盤被快速消耗，樓價已見回升，天水圍居屋天頌苑兩房單位，白居二遲買一日，同類型單位即賣貴25萬港元。

中原劉潔儀稱，尚翠苑樓齡較新，可承做最高按揭成數入市，本月起吸引大批白居二睇樓，基本上取得購買證準買家，參觀單位後都會入市，帶動交投急增。屋苑A座低層6室，實用面積約511方呎，開價668萬元，僅減價6萬元，即獲該類買家以662萬元承接，呎價約12,955元。據了解，原業主2015年以約307.4萬元購入，單位升值逾1.1倍。

天水圍居屋亦受追捧，祥益謝利官表示，自從上月26日新一批白居二取得購買證入市後，市場錄至少有43宗買賣，平均每日3至4宗，並頻錄即睇即買成交。上述天頌苑O座高層4室，成交價405萬元，以單位實用面積約531方呎計，呎價約7,627元。

他續稱，該買家入市前一日，原先打算購買同屋苑另一個M座高層13室同類型單位，但趕不及簽約，終被其他買家以380萬元購入，一日後再入市上述O座單位，樓價已高約6.6%。

將軍澳第二市場交投活躍。世紀21將軍澳魏仕良指出，6月同類市場公屋及居屋錄至少約21宗買賣，佔約14宗為白居二入市。當中，居屋唐明苑C座高層7室，實用面積約426方呎，去年10月放盤，累減僅20萬元，以425萬元售出，呎價約9,977元。

旺角居屋富榮花園，於過去周六、日連錄至少4宗買賣。世紀21家天下黎振傑稱，項目10座中層E室兩房戶，實用面積約431方呎，外區白居二客首次睇樓，約3小時即決定以541萬元入市，較開價僅低約9萬元，呎價約12,552元。利嘉閣彭錦添指，房協旗下青衣綠悠雅苑，單日連錄3宗白居二成交。

此外，入場門檻較低的公屋也有承接。祥益胡志偉透露，屯門良景邨良傑樓中層13室，實用面積約443方呎，3月放盤叫價260萬元，議價後售230萬元，新買家為白居二客，呎價約5,192元。