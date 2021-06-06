中美科技戰：內地研谷6G撼美日

中美多條戰線依然惡鬥難免！在5G技術還待普及之際，由於美國民間機構已能發展出重複使用的火箭，可以用較低成本發射衞星，意味着依賴衞星傳送數據的6G技術已現雛形。中國社科院早前就警告，美國在6G技術上已取得一定成果，中國不能掉以輕心。事實上，美國及日本早前已宣布共斥45億美元開發6G。

面對科技戰踏進新台階，內地也急不及待加快6G布局。內地正式發放5G商用牌照兩周年之際，周日(6日)就6G發展發表《白皮書》，預期2025年後，國際組織會啟動研究制訂6G技術標準，2030年更為商用之年。

內地工信部上月剛舉行有關5G及6G專題會議，明言由中國信通院牽頭成立的6G推進組要進一步提前謀劃、加強研究6G發展。該推進組昨隨即發布《白皮書》，勾劃了6G業務發展趨勢和相關應用場景展望，並提出6G的10大潛在關鍵技術方向，包括內生智能的新無線電和新型網絡架構，增強型無線電技術及新物理維度無線傳輸技術等。

《白皮書》亦指出，未來6G業務應用的8大趨勢，涵蓋雲化XR（混合遊戲、視頻及社交的新業務）、感官互聯等，可廣泛應用於娛樂生活、醫療健康、工業生產等領域，推動各行業數碼化轉型；智能化業務應用包括通訊感知等，將進一步提升6G通訊系統性能，同時推動物理世界數碼化；全域覆蓋業務則借助6G所構建的全球覆蓋網絡，為偏遠地區接入服務。

雖然未來6G網絡仍將以地面眾多網絡為基礎，但衞星、無人機、空中平台等多種非地面通訊，將在實現全球覆蓋方面發揮重要作用。