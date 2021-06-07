東方日報B1：美牽頭G7規限數碼人幣　貨幣戰意濃

全球經濟新格局繼續成形，兩大營陣強化！以美國為首的7大工業國(G7)財長會議結束兩日會議，計劃制訂數碼貨幣發行規則，將數碼人民幣納入全球監管框架，明顯是顧忌近期積極推動數碼人民幣發展的中國。與此同時，俄羅斯近日不斷放風，揚言可以迅速全面去美元化，為本月16日舉行的美俄峰會「叫陣」，使經濟大國之間的貨幣戰味日濃。面對大國角力，位處中美洲的薩爾瓦多打算接納比特幣(Bitcoin)成為法定貨幣。

中國力推數碼人民幣引發不少憂慮，包括或產生以參與「一帶一路」基礎設施倡議國家為中心的新經濟區，破壞當前以美元為基礎的貨幣體系和國際秩序。若數碼人民幣經濟區成形，西方國家透過禁止美元或其他主要貨幣交易的制裁將失效。

G7聯合聲明提到，數碼貨幣和支付的創新或帶來巨大利益，但也會引發公共政策和監管問題；目標是確保數碼貨幣以透明、法治和健全經濟管治的長期承諾為基礎，應在適當的私隱框架內運作，並減少溢出效應。G7將合力制訂共同原則，今年稍後公布。

此前有報道指，西方國家和日本在內的7家央行與國際清算銀行組成聯合研究小組，該小組概述央行數碼貨幣的基本原則，強調央行不應通過發行數碼貨幣損害貨幣或金融穩定。報道續指，G7最快今年秋天宣布新規則，屆時中國數碼人民幣將納入國際監管框架。

在中國，政府繼續推動數碼人民幣測試。繼深圳、蘇州和北京之後，數碼人民幣紅包擴展至上海。上海市政府上周五(4日)宣布，將推動數碼人民幣紅包活動，向手機定位在上海的人，透過隨機抽籤方式發放35萬份、每份55元人民幣的數碼紅包，共發放1,925萬元人民幣。中籤者可在紅包有效期內，在上海、蘇州等試點城市的試點商店，及有關網上平台使用紅包進行消費。

除數碼人民幣外，另一個挑戰美元地位的是俄羅斯。在美俄峰會前，俄羅斯的政府高官紛紛表示支持去美元化。俄羅斯總統普京上周五在聖彼德堡舉行的經濟論壇上，批評美國把美元當作經濟和政治戰爭工具，聲言考慮放棄以美元作為原油和天然氣的結算貨幣，儘管俄國不想這樣做。

此前一日，為反擊美國制裁，俄羅斯財長西盧安諾夫表示，該國規模1,860億美元的主權財富基金決定拋售所有美元和美元計價資產，轉而投向歐元、人民幣和黃金。他指出，有關改變將在未來一個月內發生，將其中的美元份額從35%減少到零，歐元增加到40%，人民幣增加到30%，英鎊會降至5%，日圓維持5%，黃金佔20%。此舉將強化人民幣在俄國的角色，令中俄關係更為密切。

美國總統拜登展開歐洲之行前發表評論文章，表示希望在戰略穩定和軍備控制等問題上與俄羅斯建立「穩定和可預測」的關係，又重申對干涉美國選舉行為的立場等。普京早已明言，不指望峰會能使美俄關係取得突破性進展。

中俄抗美之際，有小國則選擇虛擬貨幣。薩爾瓦多與數碼貨幣錢包公司Strike建立合作夥伴關係，以助建立以比特幣技術為基礎的現代金融基建設施。薩爾瓦多將短期尋求立法，使其成為首個將比特幣與美元同作為法定貨幣的主權國家。

【科技戰：華追落後 6G《白皮書》出台】

中美多條戰線依然惡鬥難免！在5G技術還待普及之際，由於美國民間機構已能發展出重複使用的火箭，可以用較低成本發射衞星，意味着依賴衞星傳送數據的6G技術已現雛形。中國社科院早前就警告，美國在6G技術上已取得一定成果，中國不能掉以輕心。事實上，美國及日本早前已宣布共斥45億美元開發6G。

面對科技戰踏進新台階，內地也急不及待加快6G布局。內地正式發放5G商用牌照兩周年之際，昨日就6G發展發表《白皮書》，預期2025年後，國際組織會啟動研究制訂6G技術標準，2030年更為商用之年。

內地工信部上月剛舉行有關5G及6G專題會議，明言由中國信通院牽頭成立的6G推進組要進一步提前謀劃、加強研究6G發展。該推進組昨隨即發布《白皮書》，勾畫了6G業務發展趨勢和相關應用場景展望，並提出6G的10大潛在關鍵技術方向，包括內生智能的新無線電和新型網絡架構，增強型無線電技術及新物理維度無線傳輸技術等。

《白皮書》亦指出，未來6G業務應用的8大趨勢，涵蓋雲化XR(混合遊戲、視頻及社交的新業務)、感官互聯等，可廣泛應用於娛樂生活、醫療健康、工業生產等領域，推動各行業數碼化轉型；智能化業務應用包括通訊感知等，將進一步提升6G通訊系統性能，同時推動物理世界數碼化；全域覆蓋業務則借助6G所構建的全球覆蓋網絡，為偏遠地區接入服務。

雖然未來6G網絡仍將以地面眾多網絡為基礎，但衞星、無人機、空中平台等多種非地面通訊，將在實現全球覆蓋方面發揮重要作用。

【稅收戰：G7傾掂 全球企業稅最低15%】

7大工業國(G7)財長會議達成歷史性的全球稅收協議，鞏固經濟話語權。G7上周六(5日)宣布同意設定全球最低企業稅稅率為15%，為未來要求跨國企業，尤其是科技巨頭在賺取盈利的地方課稅，而不是僅在總部所在地課稅鋪路，這些企業勢繳納更多稅款，補充因疫情重創的各地國庫。

如近日有報道披露，微軟愛爾蘭子公司去年盈利3,150億美元，卻沒有繳納任何企業稅，因該公司的註冊地在百慕達。

多年來富裕國家均努力協商一種向電商巨擘亞馬遜及社交網絡Facebook等大型跨國公司徵收更多稅收的方法，這些跨國企業通常將總部登記在低稅或不用繳稅的司法管轄區。美國總統拜登提出15%的最低全球企業稅率，雖高於愛爾蘭等低稅國家，但仍低於G7中的最低水平。

現時焦點將轉到7月在意大利舉行的20國集團(G20)財長會議，能否取得中國和印度等發展中國家支持仍有待觀察，經合組織(OECD)平台上約140個國家持續多時的談判會繼續。因關鍵內容有待磋商，亦需更多國家加入協議，距離全面實施或還有數年。意大利財長Daniele Franco指，期望在G20財長會議上有更廣泛的討論，若達成協議，該國將沒有需要開徵數碼稅。

惟最低企業稅在全球實施仍需得到企業稅低於15%的國家支持，較惹人關注的有「避稅天堂」之稱愛爾蘭，目前企業稅率12.5%，是歐洲最低的國家之一。愛爾蘭財長Paschal Donohoe明言，任何有關最低企業稅的協議須顧及小型和大型國家，及發達國和發展中國家需要。

【金融戰：華為兩發債商被列入黑名單】

中美之間角力持續，而美國總統拜登更是多線並舉，早前他就宣布了擴大制裁中國企業名單，由此前的48家，新增至59家中企。有分析員警告，這是中美兩國金融脫鈎的開端，同時拜登也開闢了債市新戰線，估計受到波及的債券總額高達600億美元(4,680億港元)。

外媒指出，其中兩家新被列入制裁實體名單之中的公司為Proven Glory Capital和 Proven Honor Capital(以下簡稱PGC和PHC)，名字看似陌生，但原來俱為中國主要手機生產商華為籌資的美元債券發行商。

據該兩家公司向香港聯交所提交的文件顯示，PHC之董事分別有華為的輪值董事長郭平，以及華為太子女孟晚舟；PGC之董事則包括華為管理層。

報道稱，儘管華為是私營企業，但它有4筆未償付的美元債券，總面值45億美元。這些債券由PGC和PGC發行，票面利率介乎3.25至4.125%，分別於2022至2027年到期。而據華為文件，截至2019年底，華為離岸債券由許多大型海外金融公司持有，包括貝萊德和安盛管理的基金等。

報道引述華盛頓風險評估公司RWR高級分析師指，美國日益傾向採取資本市場制裁，並從國家安全角度利用經濟槓桿對抗中國，美元債券市場或被華盛頓選為下一個戰場。目前不清楚美國是否計劃以股權和債務融資等工具，進一步制裁中企。

【經濟戰：耶倫估計美今年通脹達3%】

當中國承受通脹壓力，恐令經濟演變成滯脹，官方大力打壓物價之際，美國則任由通脹升溫，變相向全球發動經濟戰。美國財長耶倫上周六出席7大工業國(G7)財長會議時指，隨着經濟從疫情中復甦，預期美國今年通脹將攀升至3%；為支持疫後經濟復甦，財政刺激計劃是必要的，儘管這樣會推高通脹，但也只是暫時的，希望G7合作夥伴亦繼續保持刺激政策。

美國本周將公布5月消費物價指數(CPI)，料按年升4.7%，較3月再加速。由於通脹被視為觸動聯儲局「收水」因素之一，若持續升溫並較預期更持久，可能引起疑慮。再者，雖然上周五公布的就業數據改善，聯儲局內部勢開始非正式討論減少買債，但具體計劃並不迫切。不少官員希望在落實「收水」時間表前，先看到更多通脹和就業數據，參考2013年縮減買債經驗，這個過程或歷時數月。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾稱，將就整體貨幣政策立場展開討論，包括買債計劃和息口，但希望先看到經濟取得更多進展才縮減買債。紐約聯儲銀行行長威廉斯也稱，距離縮減買債仍有一段距離。

歐元區通脹上月亦升至2%，達到歐央行目標，惟官員和經濟師均不以為然。經濟師並預期，歐央行本周四會延長較快的買債步伐，以確保解封後經濟反彈勢頭可發展成持續經濟復甦，預期會每周買入約200億歐元債券直至9月底，之後才放慢步伐。至於本周議息的加拿大央行料繼續推動「收水」，料下季起每周買債規模將由現時的30億加元，降至20億加元。

市場關注央行幣策調整對大市的影響，美股3大指數上周均微升，在網軍狂炒下，戲院營運商AMC股價勁漲83.42%。Wedbush董事總經理Steve Massocca警告，這些熱炒股的高估值難以持久，炒風亦令他對大市感到憂慮。

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