日清銷售目標保守　增速最多一成

在去年的高基數下，日清今年首季中國業務收入仍維持近兩成增長。公司董事長兼首席執行官安藤清隆直言，滿意內地銷售表現，儘管與去年疫情高峰期相比，市場對即食麵需求輕微下降，但受惠今年內地政府呼籲市民「就地過年」，帶動旗下杯麵品牌的銷售，並形成長期消費習慣，尤其在公司主要營運地區華南。他相信，內地杯麵市場潛力巨大，第二、三季可維持增長趨勢，全年則保持雙位數增長。

他續指，公司計劃透過擴大生產規模及提升銷售額，減低成本上升的壓力，故不太擔心營運成本及原材料價格上漲。由於大多數產品的供應鏈由公司一手包辦，包括生產包裝材料及銷售產品等，均有助大幅度控制成本，故年內日清的麵類產品不會加價。

日清近年在港積極投資新設備，安藤清隆提到，上月已公布斥逾1.9億元，在大埔工業邨廠房整合生產設備，並打算向政府申請資助，建立新的智能生產線，更計劃未來持續在本港尋求投資機會，以增加香港廠房的產能。至於早於2019年投資的珠海新廠房，則預計最快於第三季竣工。

對於近年日本百貨商店紛紛進駐香港，他提到，日清仍為多個日本品牌的香港分銷商，日本生活百貨零售點增加在港布局，亦將有利公司業務，但強調會不斷改善自家生產的產品，如延長保存日期及改善麵質，提升日清產品的競爭力。