富蘭克林鄧普頓：中國太陽能產業發展入直路

近年，整體新興市場的發展強勁，我們留意到一些長期結構性轉變，能成為重要的增長驅動力，並為新興市場投資者帶來具吸引力的長線機會。在創新和技術方面，新興市場已經超越了已發展市場，特別是對某些行業的顛覆、轉型以及圍繞數碼化的主題。當中，太陽能是我們在這些主題中發現的一個機會。由於太陽產生的能源總量有限，在成本和轉換效率低的情況下，到目前為止，僅有一小部分陽光可被有效地利用和分配。太陽能一直令投資者望而卻步的一個主因是政策風險。

但是，我們看到這種風險正在下降，因為新的太陽能項目不再需要政府補貼，這意味着市場力量將會愈來愈影響太陽能的價格。同時，技術和創新的進步正使更多陽光轉化為能源，未來的增長空間亦相當可觀。此外，受益於創新及技術進步，太陽能現在是許多國家最廉價的可再生能源，因此未來對環境有害的化石燃料及煤炭的使用應該更少，符合了大家對環境和全球暖化問題的重視。

例如，中國已經制定了到2060年實現碳中和的目標，到2030年可再生能源將佔能源結構的25%。這證明了中國長期致力於綠色發展的決心。國際能源署預計，太陽能在未來十年將佔全球發電增長的80%，中國在太陽能生產方面處於世界領先地位；在2019年，71%的太陽能組件是在中國生產，而美國僅佔3%。同時，中國也是全球第二大太陽能玻璃生產國，佔全球市場的21%，海外市場亦佔銷售額的30%。

中國擁有世界上最大的太陽能光伏玻璃生產商。該企業佔全球市場32%，主要競爭優勢是其規模和生產愈來愈薄的太陽能玻璃。相對其他同行使用煤炭和石油生產，該企業的所有太陽能玻璃生產都使用天然氣，令企業能在解決氣候變化問題上出一份力。該企業還擁有一家太陽能發電廠子公司，並取得了令人矚目的增長，在僅僅6年時間內，它在中國各地建設的太陽能發電廠從兩座擴展到32座。

預計到2023年，太陽能在中國能源結構中的比重將從大約2%躍升至6%。因此，我們相信，隨着新興市場在太陽能的發展技術日趨成熟，中國將會為投資者提供不少投資機會。

富蘭克林鄧普頓