金界擬發行額外票據　公司仍處停業狀態

另外，公司於3月2日起自願暫停營業。鑑於新冠肺炎對柬埔寨的影響，公司推出一項重組計劃以提高成本效益，而該計劃將影響部分僱員，公司將為受影響僱員提供超過柬埔寨適用法律所規定的更高離職補償，以幫助他們轉投其他行業或創業。與受影響僱員的會議仍在進行中。目前，大多數受影響僱員已簽訂相互遣散協議。

由於公司仍處於停業狀態，並無產生任何收入，公司將繼續縮減酒店及餐飲業務；自今年3月起限制現場員工人數及削減僱員薪酬以減少薪金開支；關閉設施以減少水電開支。估計每月的推算營運成本將為660萬美元，計息負債的利息開支在償還2021年票據後將減少至230萬美元。

此外，截至今年3月31日及4月30日，集團的現金及存款分別為4.727億及4.517億美元。2020年末期股息已在公司於今年5月27日舉行的股東周年大會上獲批准，而8,170萬美元將於今年7月派付。儘管公司現時並無可提供更多流動資金的其他信貸，但在償還2021年票據及派付2020年末期股息後，公司的流動資金在收益微少的情況下，以及在獲得額外票據發售所得款項淨額前，可以支持超過6個月的營運開支和利息開支。至於未來期間實際的現金營運開支水平可能會受到無法控制的突發事件而影響。