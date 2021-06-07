美匯指數企90樓上　金價受制1900美元

●美匯指數報90.15；港匯見7.7562；離岸人民幣(CNH)高見6.3893；美元兌日圓處109.62；歐元企1.2167；英鎊報1.4162。金價報每安士1,889美元。布油漲至71.88美元；紐油升至69.68美元。比特幣企3.57萬美元。道指期貨上升。

-美股前瞻：5月通脹料達4.7%，未迫切收水。

●美國5月非農就業職位增加55.9萬個，差過預期的67.4萬個，惟較4月份時增加26.6萬個為佳，總體失業人數按月減少49.6萬至930萬人，但仍尚未回復至去年2月疫情爆發前570萬人的水平。

●港股ADR指數上周五收報29,065點，升146點或0.51%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,982點，升176點，高水64點，成交11,617張。

●紐約7月期油上周五收報每桶69.62美元，升81美仙或1.18%；布蘭特7月期油收報每桶71.89美元，升58美仙或0.81%，盤中最高見72.17美元，創自2019年5月以來新高。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,892美元，升18.7美元或1%，全周計，累跌約0.7%。

●美國太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克再次在Twitter發功，暗示可能和比特幣分手，消息打擊比特幣價格表現。

-幣圈帳號遭封，分析員警告比特幣恐下試2萬美元。

●外媒報道，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，儘管全球晶片短缺仍沒有緩解的迹象，但不代表所有類型的晶片價格都會飆升。

-G7宣布對跨國公司徵收15%全球最低企業稅。

●A股「放風」降印花稅，勢為港添壓。