美匯指數企90樓上 金價受制1900美元
2021年06月07日 07:55
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●美匯指數報90.15；港匯見7.7562；離岸人民幣(CNH)高見6.3893；美元兌日圓處109.62；歐元企1.2167；英鎊報1.4162。金價報每安士1,889美元。布油漲至71.88美元；紐油升至69.68美元。比特幣企3.57萬美元。道指期貨上升。
●道指上周五(4日)收報34,756點，升179點或0.52%；標指收報4,229點，升37點或0.88%，距離紀錄新高只有不到0.2%；納指收報13,814點，升199點或1.47%。 https://bit.ly/3izKw5Z
-美股前瞻：5月通脹料達4.7%，未迫切收水。
●美國5月非農就業職位增加55.9萬個，差過預期的67.4萬個，惟較4月份時增加26.6萬個為佳，總體失業人數按月減少49.6萬至930萬人，但仍尚未回復至去年2月疫情爆發前570萬人的水平。
●港股ADR指數上周五收報29,065點，升146點或0.51%。
●即月恒生指數夜期上周五收報28,982點，升176點，高水64點，成交11,617張。
●紐約7月期油上周五收報每桶69.62美元，升81美仙或1.18%；布蘭特7月期油收報每桶71.89美元，升58美仙或0.81%，盤中最高見72.17美元，創自2019年5月以來新高。
●紐約8月期金上周五收報每安士1,892美元，升18.7美元或1%，全周計，累跌約0.7%。
●英國富時100指數上周五收報7,069點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報6,515點，升7點或0.12%；德國DAX指數收報15,692點，升60點或0.39%。 https://bit.ly/3imhzKD
●美國太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克再次在Twitter發功，暗示可能和比特幣分手，消息打擊比特幣價格表現。
-幣圈帳號遭封，分析員警告比特幣恐下試2萬美元。
-中美洲國家薩爾瓦多總統布克萊(Nayib Bukele)表示，打算向國會提案，讓比特幣成為法定貨幣。 https://bit.ly/3g8mPi8
●外媒報道，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，儘管全球晶片短缺仍沒有緩解的迹象，但不代表所有類型的晶片價格都會飆升。
●美牽頭G7規限數碼人幣，貨幣戰意濃。 https://bit.ly/3vY757T
-G7宣布對跨國公司徵收15%全球最低企業稅。
●內地仍掌話語權！全球供應鏈離不開，收緊檢測運費即大亂。 https://bit.ly/3w4lEao
●向世界錢進：澳洲買地起屋，300萬可圓夢。 https://bit.ly/3gfFuIJ
●A股「放風」降印花稅，勢為港添壓。