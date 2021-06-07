聯交所指創建集團主營業務變更構成反向收購

聯交所指出，創建集團上述交易聯同公司於2018年10月及2019年4月收購新能源汽車與物流及融資租賃業務，以及於2018年12月對合共1,847輛新能源汽車的相關收購應視為猶如一項交易，並構成第14.06B條項下的反向收購。

根據第14.54條，公司原應被視為新的上市申請人，因此須滿足上市規則第8章的所有新上市要求，方會認為適合繼續上市。在未經過新的上市程序及遵守相關要求的情況下，聯交所認為，鑑於出售事項已完成，公司不再適合上市。因此，根據第6.01(4)條，公司股份將被暫停交易。

經審閱函件後，公司董事會認為該函件所述違反上市規則的行為是由於對一項新通過的複雜修訂上市規則(即第14.06B條之附註1(f))的誤解所致，而在出售事項公布前，公司未獲警告出售事項將被視為違反上市規則。董事認為，由於出售集團的表現不佳而作出的出售事項決定是出於商業考慮，因此第14.06B條不應適用。公司已決定在6月16日或之前向上市委員會提出要求對該決定進行覆核，而公司正在準備相關要求函件。