內地三孩政策預示房策將更凌厲　港樓亦難逃一劫？

本欄經常提及內地及香港的人口危機問題，事關年輕人就是社會的未來，當生育率愈來愈低時，幾可預見經濟將要下滑，前車之鑑正是經濟迷失數十年的日本。尤其是內地當局最新祭出「三孩政策」，更見人口問題已惡化至生死存亡之際，未來打壓樓價只會更辣，香港緊隨其後的機會亦大增。

究竟兩地生育率有多低？先看香港數據做個比較，去年本港總和生育率跌至0.87，創近10年新低；而內地最新人口普查顯示，去年總和生育率僅為1.3。事實上，生育率應該要2.1，即每千名女性誕下2,100名嬰兒，才能達致人口自行更替的水平。以此為準，無論內地、香港都未能達標，人口減少無可避免。

尤其是內地情況更為複雜，皆因內地有城鄉之分，農村地方一般都會養育兩個孩子，撇除這批肯多生的農村人，城市人口的生育率只會比香港更低。以2010年的人口普查為例，當時北京、上海的總和生育率分別僅0.707及0.737，時至今日只會更低。即是說，相對富裕的內地城市人的生育意願比香港更低，以內地對高端人口的重視，自然不能接受。

至於內地生育率低的原因多樣，醫療、教育、社會保障體系均是重點，但更令人揪心的是樓價問題。以內地樓價之高，不難理解為何年輕人失去為夢想努力的動力，窮盡一生也換不來片瓦遮頭，更何談娶妻生子？於是，近期內地年輕人掀起「躺平」潮流，即甚麼都不做，以不返工為原則，盡量減少欲望、工作及經濟負擔，只維持最低生活標準。網絡上認同、批評的意見不一而足，相映成趣的是內地當局也來湊熱鬧，適時推出「三孩政策」，似乎想協助年輕人尋找向上努力的理由。

不過，單單鼓勵生育，而無其他政策輔助，更似是「何不食肉靡」的鬧劇！相信當局不會為了黑色幽默而開玩笑，接着下來壓低樓價必定是長遠政策。與此同時，國內各地打壓樓市的措施此起彼落，上周三(2日)廣州再傳出金融監督管理局要求小額貸款公司不得開展「過橋貸」、「贖樓貸」業務，防止銀行信貸資金違規流入房地產。由此可見，內地迂迴借錢炒樓、樓價虛高的情況仍然普遍，亦是樓價大升的根本原因。

以上論述同樣可以應用於香港身上，去年已經開始出現自然人口減少，加上近年移民者眾，想靠內地輸出補充人口？但內地高端人口連自己都不夠用，還能幫得香港多少？且炒賣的狀況依舊，樓價高昂只會進一步蠶食香港的競爭力及經濟活力。既然樓價高昂的壞處，已經遠遠大於財富效應所帶來的經濟增長，相信當局會作出合理的抉擇。

東網產經專欄作者 林南冧