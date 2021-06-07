潘梓生：美元蓄勢待發　金價短期見頂

近期美元在89.5至90水平久攻不下，而其他非美貨幣在臨近上方阻力位置同樣未能成功突破，似乎反映美元有望逐漸轉回強勢，執筆之時已回升至90.6的水平。即使現時美國仍未公布最新一份的非農就業數字，但就小非農ADP就業數據中可見，美國就業市場復甦勢頭強勁，並已扭轉上個月大為令人失望的就業復甦趨勢。

美國聯儲局官員開始對縮減購債計劃發聲，雖然大部分發言者沒有擁有投票權，但已反映局方政策方向開始有所轉變。另外，聯儲局褐皮書指出近期通脹情況有加快迹象，證明去年主席鮑威爾所說容許通脹超出預期的說法也有所改變。同時，聯儲局已宣布暫停公司債的購買並會將債券資產推回市場，雖然金額甚少，但已反映聯儲局有意逐漸減少現時貨幣寬鬆的政策。

故此，在聯儲局政策風向開始轉變，加上美元近期未有失守89.5的重要支持並開始反彈之際，美元進入新一輪的反彈浪是可以預見的。近期資產價格重新出現升勢，但購買力明顯不如第一季般強勁，因此現時操作策略應以保守為先。短期而言，美元強勢，金價短期也應見頂，並先進行橫行整固，投資者不妨等待金價重回1,850美元再重新部署。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生