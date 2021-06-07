沈振盈：港股「六不絕」仍須審慎

踏入6月份，港股雖然反覆，但整體上仍然在波幅內上落，尚未確定破位。恒指在6月1日曾造出29,480點的高位，技術上算是出現突破。然而，接下來市況卻出現調整，而上周最低見28,737點，一度跌穿28,800點關口。但大致上，港股仍未算是向下突破，暫時只是上落市而已，後市仍是傾向反彈浪持續。

現時的變數，最大的危機是廣州的疫情問題，因為此情況會令大市出現變數，若然廣州的疫情惡化，後市就好難做得上去，而需要出現回吐。當然，若疫情受控，那就安枕無憂，後市就可能直衝30,000點。由於市況仍然有着不明朗的因素，所以在看好之餘仍然有戒心。故此，在策略上還是選擇炒股唔炒市，寧可揀一些強勢股順勢而行。

玄學方面，周一日子不利，市況利淡。其餘日子也只是上落，星期五最好，有望大升。本周已是「甲午」月，地緣政治上可能有重大問題，小心突發性因素。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丙戌日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，午月遇火日，走勢略淡

周二（丁亥日）：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，地支亥水，先跌後升

周三（戊子日）：天干屬土地支屬水，土剋水之局，子水利好，表現反覆

周四（己丑日）：天干地支皆屬土，全土之局，市況仍是偏淡

周五（庚寅日）：天干屬金地支屬木，金剋木之局，形勢大好

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)