港股收跌130點　小米挫4%　滙豐逆市靠穩

受美國財政部長耶倫加息言論拖累，港股連跌4日。恒生指數早段升近百點即受制兩萬九關阻力，一度倒跌302點，低見28,615點，收市報28,787點，跌130點或0.45%，50天線失而復得。國企指數收報10,748點，跌57點或0.53%；科技指數收報8,042點，跌52點或0.65%。主板全日成交1,444億港元，港股通淨賣出14.48億元。

耶倫表示，美國的利率環境如果略有上升，從社會和聯儲局的角度來看是件好事。相關言論令市場關注加息會否比預期來得早。

小米集團收市急挫4%，網傳內地長沙天心區一處倉庫發生爆炸，有指該倉庫屬小米。媒體引述小米公關回應指，爆炸倉庫並不屬於小米，不過小米貨品有牽連受損，但有保險，因此用戶訂單不會有影響，銷售物流保障會正常進行。

其他大型科網股普遍下跌，阿里健康及京東健康跌4.8%及4.1%，是表現最差兩隻科指成分股；京東集團跌2.1%；騰訊跌1.8%險守600元大關；美團跌0.7%；快手跌0.2%；阿里巴巴反覆升0.8%；首日進身科指的嗶哩嗶哩漲近1%。

金融股普遍向下，香港交易所收跌1.4%；友邦保險跌0.6%；中國平安跌0.3%；工、中、建三大內銀股跌0.5%至1.4%。滙豐控股升0.3%，集團委任兩名亞太區聯席行政總裁，接替退休的王冬勝。

萬洲國際以溢價17%回購股份，股價早段應聲飆10.8%，高見7.54元；收報7.33元，升幅收窄至7.7%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股目前以上落市為主，市場觀望內地及美國經濟數據表現，會否令市場再有通脹升溫的預期，恒指後市仍有望反覆上試29,000點關口，恒指下方關鍵支持則在28,600點，該水平同時為多條平均線匯集區，後市不容有失。策略上以炒股不炒市為主，汽車、手機設備及5G概念股值博率仍高。