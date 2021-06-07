滬綜指收升7點　寧德時代挫5%

滬深3大股指升跌不一，滬綜指一度觸及3,600點關，收市則報3,599點，升7點或0.21%，連升兩日；深成指跌8點或0.06%，報14,862點；創業板指跌14點或0.44%，報3,228點。

滬深兩市主板成交共9,491.92億元人民幣(下同)。外資透過滬、深股通合共淨賣出39.71億元，中止兩日淨買入勢頭。

光刻膠概念股有支持，永太科技升停板；賽微電升升9%；彤程新材升3%。華為旗下哈勃投資公司開始投資光刻機領域，入股由中科院微電子所控股的北京科益虹源公司。

內媒報道，本周共有65間公司限售股解禁，涉及65.8億股，按上周五(4日)收市價計，解禁市值達逾4,746億人。其中電動車電池「一哥」寧德時代解禁佔比達40.88%，市值4,116億元，該股全日跌5.7%。

醫美概念股向下走，朗姿股份及華熙生物股東拋出減持計劃，前者跌停板，後者跌5%。

人民銀行開展100億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。本周共500億元逆回購到期，其中周一到周五(7至11日)單日到期規模均為100億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.3963，較上日上調109點子，結束3連跌。

截至上周五，上交所融資餘額報8,333.01億元，按日減少14.73億元；深交所融資餘額報7,441.29億元，按日減少11.05億元；兩市合計15,774.3億元，按日減少25.78億元。

中國海關總署公布，以人民幣計價，5月份出口1.72萬億元，按年增長18.1%，預期升19.5%，前值升22.2%；按月增長0.2%，較2019年同期增長19.5%。