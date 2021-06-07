避險基金：金價明年再創新高　比特幣更值得追捧

根據規模75億美元的避險基金SkyBridge Capital預測，明年黃金價格將飆至紀錄新高，但在全球債務膨脹之際，尋求貨幣替代品的投資者應該把目光投向比特幣。

SkyBridge Capital共同投資長兼資深投資組合經理Troy Gayeski說，即使美國聯儲局採取行動縮減購債規模，黃金和比特幣也可能反彈。他指出，將會堅守比特幣及虛擬貨幣，認為會有更多上升空間。他補充，儘管波動性更大，虛擬貨幣的獲利空間較黃金豐厚。

隨着通脹上升，以及決策者愈來愈接近縮減買債方案，投資者正密切追蹤聯儲局的評論。超寬鬆貨幣政策使得聯儲局資產負債表膨脹到創紀錄規模，而強勁的財政支出增加了政府債務，兩者都可能對美元的價值構成風險，提高替代品的吸引力。

Gayeski表示，所有法定貨幣替代品，最近全部經歷過大幅調整，現正處於一個更有利的位置，比起它們不斷創新高的時候，更能應對最終的縮債和貨幣供應增長逐漸放緩。他指出，黃金去年攻上每安士2,075美元紀錄高位，現已完成築底。市場上很多關於縮減買債的憂慮已經消失，即使聯儲局宣布此一消息，也不會在2022年之前就開始減速。展望未來，黃金繼續上漲的可能性相當高，而且會在明年創新高。

SkyBridge創辦人Anthony Scaramucci已與First Trust Advisors合作，建立一支要買賣比特幣的ETF，Gayeski預期美國證券交易委員會會在2021年第4季或明年第1季批准該項產品。