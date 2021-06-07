電子代工大廠偉創力警告　晶片短缺或延至2023年

全球第二大電子代工廠偉創力(Flex)警告，擾亂汽車產業並威脅消費者科技產品供應的晶片短缺問題，最少持續多一年時間。

外媒報道，偉創力在全球30國有超過100間工廠，為福特、Dyson及惠普等多家公司代工生產電子產品，亦是晶片的大買家。面對晶片缺貨，偉創力採購長Lynn Torrel透露了行內消息。其半導體供應商將短缺情況結束時間的預測，推遲到2022年中至年底，當中還視乎大宗商品的情況；有些更預期短缺持續至2023年。

她警告，一些看起來不大的問題，例如許多半導體供應商所在的馬來西亞，最近封城兩周，可能對已經受壓的供應鏈造成很大的影響。儘管晶片廠正投資新的產能，惟建廠複雜，可能要花上兩年時間才可投產。

偉創力行政總裁Revathi Advaithiyrcru表示，新冠肺炎疫情造成的破壞，促使其跨國企業客戶較當初遭遇美中貿易戰時，還要更認真地考慮重組供應鏈，可能包括更加區域化。她補充，大部分公司不會因為關稅，就作出區域化的決定。他們知道那可能只是短期影響，但衝擊整體成本的疫情和運輸成本飆升等，會帶動區域化。