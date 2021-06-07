日本擬夏季推疫苗護照　冀刺激經濟活動

東京奧組委主席日前重申100%不會停辦或再延期舉行東京奧運會之際，日媒報道，日本計劃於夏季發行疫苗接種證明予已接種新冠肺炎疫苗的外國人，以便他們出國旅遊，冀可刺激商務旅行及其他經濟活動。

由日本內閣官房長官加藤勝信主導的跨部門團隊正研議推出一項官方計劃給予商務人士及民眾，包括呼籲今夏發放紙本的疫苗接種證明，和在年底前發行數碼版接種證明，此可能搭配智慧手機應用程式(App)來使用。

據計劃，疫苗護照將由掌握民眾資訊和負責施打疫苗的地方政府核發，該護照將標註民眾姓名、疫苗製造商及接種日期等資訊。日本中央政府將把接種證明連結至國家疫苗紀錄系統，以確保疫苗護照的準確度。

疫苗護照持有者搭乘國際航班和入境外國時，須出示疫苗護照。欲返國的旅日外籍人士預料成為這款護照的使用者，其他使用者預料包含要出國留學或出差的日本民眾。

日本貿易會(JFTC)主席小林健認為，從商務人士角度看，若疫苗護照可創造自由移動的可能性就太棒了。

事實上，全球愈來愈多國家使用疫苗護照，包括歐盟(EU)將在7月採用此措施，接著才會取消這個地區的旅遊限制。