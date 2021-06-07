中台越爆發新一波疫情　專家警告印度電子業恐遭殃

面對中國、越南及台灣發生新一波疫情，若疫情進一步傳至深圳、上海及北京等地，有家警告將可能導致印度面臨零件及原料嚴重短缺。

廣州是內地製造及出口樞紐，目前面臨去年3月以來首次確診人數大幅增加；越南及台灣染疫人數亦由5月起大幅上升，其中三星電子、蘋果公司(Apple Inc.)供應商富士康及立訊精密位於越南的工廠上月因疫情停工2星期，世界最大晶片製造商台積電亦制定分組輪班計劃。

專家表示，若上述外國生產樞紐疫情未受控，印度原物料供應可能在本月大幅減少。市調機構Counterpoint Research研究總監帕塔克稱，印度超過85%的手機零件由中國、台灣及越南取得。

由於疫情影響，印度主要市場追蹤機構已將今年智慧手機出貨量下調至少10%。分析師表示，印度再度出現供應短缺，以及預期會出現第3波疫情，將可能進一步損害市場增長。

不過，印度手機暨電子協會(ICEA)指出，因中國目前已能夠控制廣州疫情傳播，電子製造業營運於6、7月應該仍然穩定。會長Pankaj Mohindroo表示，未有觀察到6、7月供應鏈狀況會惡化，中國製造業作為主要供貨來源仍如常供貨且強勁。