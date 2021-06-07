G7推全球最低企業稅　學者：小國未必逆來順受

七大工業國集團(G7)財長達成共識，支持美國提出對跨國公司徵收15%全球最低企業稅，相信亞馬遜及Facebook等科技巨頭將會首當其衝。至於愛爾蘭等以低稅負吸引跨國企業投資的「避稅天堂」是否「硬食」這個小圈子協議，也將是關注重點。

新協議中的15%最低公司稅率，雖然低於美國目前的公司稅率21%及拜登原本提議的28%，但仍遠高於一些大型跨國企業目前採用的稅率，因此也被戲稱為「亞馬遜稅」，即是專門針對那些賺大錢，但只交極少稅的公司。

根據顧問公司Bleakley Advisory Group的資料，美光上季繳納的稅率為7.5%；高通繳納的稅率為17%，但上一季採用的稅率低到只有5.7%。英偉達上季繳納的稅率為6.5%，而包括Adobe、輝瑞、麥當勞和聯邦快遞等知名企業，多年來也僅繳納極低的稅率。

歐盟前三大經濟體德國、法國和意大利雖然同意設立15%的最低公司稅率，但不代表歐盟內部不會有出現爭議。德國和法國等高稅負國家可望受惠，德國的公司稅率為30%，法國為26.5%，是全球公司稅率最高的國家之一。

不過，部分國家如愛爾蘭一向藉低稅率吸引大型公司進駐。根據愛爾蘭美國商會的數據，該國以12.5%公司稅率吸引數百家美國企業到來，總投資額高達4,440億美元，聘用的員工超過16萬人。該等國家會否為了成就大國的期望，甘願承擔自己流失巨額投資的風險，仍是一大問號。

愛爾蘭財政部長多諾霍(Paschal Donohoe)以歐元區財長集團主席的身份出席G7會議後表示，目前正在發展的稅收環境，跨國公司也正在評估，自己對於愛爾蘭的未來與經濟仍持樂觀看法。他指出，跨國公司在愛爾蘭的實體基礎建設已奠定良好的基礎，投資時間很長。愛爾蘭已經清楚該如何應對變化，以維持跨國公司的選擇。多諾霍早前表示，應允許小國擁有較低的稅率，因為它們沒有和大型經濟體一樣的規模能力。

一些經濟學家提出警告，拜登政府拋出的最低公司稅率計劃，可能帶來意想不到的後果。即使G7成員國達成一致，該計劃仍需得到美國國會批准，且極可能面臨共和黨的反對，即使達成協議，也可能給美國帶來反效果。AGF Investments首席美國策略師Greg Valliere表示，像愛爾蘭這樣的國家可能成為達成最終協議的障礙。Sri Kumar Global Strategies首席經濟學家與策略師Sri Kumar亦表示，一些企業最喜歡進駐的國家，可能進一步降低稅率，繼而引爆美國資本的出走潮。