陳偉明：港股反覆向上機會較高　建議趁低吸納

人民幣持續強勢帶動港股打破「五窮月」局面，甚至在「六絕月」開頭升破恒指29,400關，但筆者早前已提醒中央有機會出手抑壓人民幣的急速升勢，因此，不建議戰友高追，結果人行上調外匯存款準備金率，港股亦於上周三(2日)於29,490點向上假突破見頂回落，回歸上落市局面。

另一方面，美國總統拜登落實簽署行政命令，擴大禁止投資中國軍方或監控技術企業名單，進一步拖低中港兩地股市表現，恒指周一(7日)曾跌穿50天綫大約28,700點，究竟港股會否再一次向下沉底挑戰27,700點？

首先在美國未正式「收水」之前，美元弱勢難改，間接造成人民幣持續強勢的條件，即使中央有意抑制人民幣升值壓力，但在美元弱勢下，筆者仍傾向人民幣穩步上揚，從而有利資金流入中港股市。

當然，要港股有去年尾至今年初的上升氣勢確是有難度，但在人民幣上升趨勢下，港股反覆向上機會較高，筆者傾向把握這一次回調機會，趁低吸納，期望恒指能夠打破多月來的橫行格局，並且再一次向上挑戰31,000關。

技術上，傾向期指短期大約在28,400至29,400點反覆上落，等待消息作進一步突破。策略上，建議在期指28,500點以下，Long Call 6月價外1,000點恒指期權，並以期指陰燭跌穿28,383點止蝕。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明