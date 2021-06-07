李偉傑：恒指28600點不容有失 萬洲再升空間有限
2021年06月07日 10:52
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港股周一(7日)跟隨外圍高開，恒指一度重上29,000點水平，但其後掉頭回落。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股目前以上落市為主，市場觀望內地及美國經濟數據表現，會否令市場再有通脹升溫的預期，後市仍有望反覆上試29,000點關口，恒指下方關鍵支持則在28,600點，該水平同時為多條平均線匯集區，後市不容有失。策略上以炒股不炒市為主，汽車、手機設備及5G概念股值博率仍高。
周一有3隻股份正式進身藍籌行列。李指出，碧桂園服務(06098)以上落區間為主，暫時炒作味道欠奉，但有貨可繼續「坐」。信義光能(00968)自公布「染藍」後股價持續偏軟，但中線反覆向好機會仍大，支持位約在12.7港元。至於比亞迪股份(01211)炒作味道較濃，股價下試250天線支持後持續反彈，短線阻力位在100天線200元水平，若可回落至180元作中線部署。
萬洲國際(00288)提出有條件自願性現金要約，按每股7.8元之現金代價，回購並註銷最多19.17億股股份，佔股本約13%。其股價顯著高開，李認為現價高追再升空間未必太大，冇貨的投資者可待回落至7元水平再考慮。
他又指，騰訊控股(00700)遭總裁劉熾平於6月2至3日減持30萬股股份，套現逾1.88億元，但相信減持消息對股價不大，下方支持在580元，阻力位則在640元水平。