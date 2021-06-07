李偉傑：恒指28600點不容有失　萬洲再升空間有限

港股周一(7日)跟隨外圍高開，恒指一度重上29,000點水平，但其後掉頭回落。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股目前以上落市為主，市場觀望內地及美國經濟數據表現，會否令市場再有通脹升溫的預期，後市仍有望反覆上試29,000點關口，恒指下方關鍵支持則在28,600點，該水平同時為多條平均線匯集區，後市不容有失。策略上以炒股不炒市為主，汽車、手機設備及5G概念股值博率仍高。