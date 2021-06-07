中國5月出口按年增18.1%　遜預期

中國海關總署公布，以人民幣計價，5月份出口1.72萬億元，按年增長18.1%，預期升19.5%，前值升22.2%；按月增長0.2%，較2019年同期增長19.5%。該月進口1.42萬億元，按年增長39.5%，預期升44.2%；按月下降1.1%，較2019年同期增長22.3%；貿易順差2,960億元，按年減少32.1%。

今年首5個月，中國外貿進出口14.76萬億元，按年增長28.2%，月度進出口已連續1年呈現增長態勢。

若以美元計價，5月份出口按年增長27.9%，低於預期的32.1%；進口增長51.1%，略低於預期的51.5%，但創2010年3月以來最高。

此外，首5個月中國出口鋼材3,092.4萬噸，按年增加23.7%；成品油3,001.5萬噸，按年增加0.5%。同時，期內進口煤1.11億噸，按年減少25.2%；成品油1,038萬噸，按年減少22%；大豆3,823.4萬噸，按年增加12.8%，鋼材609.7萬噸，按年增加11.6%；天然氣進口4,978萬噸，按年增長24.5%。