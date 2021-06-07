法國外貿銀行：澳洲樓市需新移民或外國投資者創造需求

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，新冠肺炎疫情下，澳洲房地產市場仍然活躍，但該情況是預期之中。考慮到政府為保護家庭收入推出大規模財政刺激，澳洲央行通過孳息率曲線控制(YCC)迅速將利率保持在接近零的水平等政策。

事實上，除了在疫情爆發初期澳洲樓價出現下跌之外，自2020年10月以來樓價已連續7個月上漲。該積極勢頭背後是供需狀況趨緊，4月全國房屋空置率降至1.9%，為2013年以來的最低水平。

艾西亞稱，持續的經濟復甦短期內有望進一步支持房地產市場。隨着防疫措施放寬，澳洲經濟正在恢復，商業情緒也在迅速回升。因此，3月份失業率快速下降至5.6%，招聘廣告顯示勞動力市場壓力進一步減輕。由於家庭財務狀況改善，截至2月底，95%的延期住房貸款已恢復還款。隨着居民對住房的負擔能力回升，預計短期內房地產市場的需求將會更加強勁。

不過，艾西亞提醒，供應方面存在一些擔憂。澳洲央行宣布到2024年之前會保持寬鬆的貨幣政策，因此從2020年9月起房屋審批開始加速。問題在於當前和未來的復甦進程中需求會有多強勁。首先，從中期看，國內需求可能不足以匹配不斷增長的供應。住房債務仍接近歷史最高水平，約為可支配收入的140%。其次，由於疫情風險仍然籠罩全球，嚴格的邊境管制也對向澳洲的移民起到限制作用，進而抑制人口增長。最後，對外國直接投資的監管可能會限制來自海外的需求。事實上，在2015年澳洲外商投資審查委員會(FIRB)收緊監管後，外國買家對住房需求的份額已出現持續下降。

總體而言，艾西亞指澳洲房地產市場的積極勢頭在中期內可能會減弱，空置率或會上升。除非澳洲的移民數量再次增加，否則可能會出現「供大於求」的情況。退而求其次的可能性是促進外國投資，不過需要推動投資來源多元化以減少地緣政治或監管風險。