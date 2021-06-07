【高盛推介】資金趁低部署小米好倉
2021年06月07日 11:37
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(4日)曾高見30.45港元，繼上周四(3日)再創3個月高位。惟當日收跌約1.5%收市失守30元水平。周一(7日)早段則高開約0.2%後隨即受壓，低見28.1元，為過去1周低位。
有調查機構指，智利首季智能手機出貨量達290萬台，按年增71%。當中小米出貨量增逾10倍，市佔率16%，排第三。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約440萬元。認沽證則於上周三及上周四共錄得約100萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，則見牛證於上周五主要獲資金沽出，並有部分轉倉至24至25元收回區域的產品。而熊證亦見主要獲資金沽出，並有部分轉倉至35至36元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見上周北水連日賣出小米，5個交易日皆錄得資金淨賣出，合共約30.2億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的小米購證(13873)。貼價選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的低街貨小米購證(13866)。牛證方面的近牛選擇可留意新上市的小米牛證(68842)。遠牛選擇可留意小米牛證(67660)。
小米購證13873，行使價33.05元，2021年9月2日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿。
小米購證13866，行使價30.93元，2021年9月2日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、低街貨。
小米牛證68842，收回價27元，行使價26.6元，換股比率50，槓桿比率13.0倍，新上市近牛。
小米牛證67660，收回價26元，行使價25.6元，換股比率50，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿5.1倍，中期、低街貨。
小米熊證67663，收回價32元，行使價32.4元，換股比率50，槓桿比率7.0倍，高槓桿近熊。
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