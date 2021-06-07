【瑞通推介】資金即市追騰訊、小米好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國5月非農新增職位少過預期，紓緩市場對通脹及聯儲局提前收緊貨幣政策的憂慮。道指上周五(4日)收報34,756點，升179點或0.5%。

恒指上周五收報28,918點，跌47點或0.2%，連跌3日。周一(7日)早段續跌，曾下跌300點，跌至28,600點水平，技術上，曾跌穿20天線及50天線滙聚水平(約28,680)後暫見支持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,000萬元，反映投資者稍為看好後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

周一早段龍頭新經濟股向下，當中騰訊控股跌1%，曾逼近600元重要心理關口；而小米一度挫逾4%，低見28.1元。資金即市追入兩隻正股的好倉博反彈。

阿里巴巴佔恒指權重比例於上周五收市後獲上調，另據報重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司開業。阿里巴巴上周五微跌0.3%收市，報210.2元，錄3連跌，周一早段回穩，曾重返212元附近。分別有逾1,200萬元和逾140萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

香港交易所公布今年首5個月港股日均成交額1,971億元，按年增70%；同期公開招股集資金額1,839億元，按年增加621%。另外，內地澄清下調A股印花稅傳言。港交所上周五收升0.5%於478.4元，為接近全日最高位。周一早段跌近2%，曾跌穿470元關口。逾1,000萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾250萬元淨流出。

思摩爾國際上周五午後大成交急瀉，一度低見46.35元的逾兩個月低位，收市仍挫11.3%，報47.65元，連跌第4日，已失守各移動平均線。近日有傳北京中關村科貿電子城發出停止銷售電子煙及配套產品通知，加上早前市場直指電子煙安全性問題及行業或面臨加強監管，拖累板塊走勢轉弱。思摩爾周一早段曾反彈逾3%，一度重上49元，但其後升幅升窄。上周五分別有逾740萬元和逾130萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國人投資涉及軍方的中國企業，禁令名單包括中國海洋石油母公司中國海洋石油集團，中海油上周五收跌0.4%於8.52元。原油期貨價格上周五做好，中海油周一早段回升逾3%，重返8.7元以上水平。上周五有超過1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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