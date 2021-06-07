香港失「亞洲世界城市」光環　外資密謀撤離？

香港政局動盪及新冠肺炎疫情夾擊下，部分跨國企業憂慮在港展開業務是否最佳選擇地點。外媒報道，部分跨國公司正將業務轉移至新加坡或上海，認為更能從中獲利。

自香港於1997年回歸中國以來，其定位一直是「亞洲的世界城市」，是一個開放式社會，擁有英式司法體制。然而，時至今日，香港愈來愈不開放，愈來愈與中國經濟融合，開放程度逐步減少。

香港歐洲商會主席Frederick Gollob表示，企業現在開始討論，是否仍需要留在香港，而該問題於過去是完全不用多想。報道又引述消息指出，部分大型銀行即使對香港營商感到樂觀，但仍悄悄地計劃撤出香港的應變方案，以確保萬一無法在港繼續營運，可以搬到另一個城市繼續業務。

根據戴德梁行數據，自2019年起，香港辦公室空置率已創15年來新高，在被退租的辦公空間中，國際企業佔比高達80%，反映香港的外資公司流失率非常高。

事實上，旗下品牌包括Vans、The North Face、Timberland及Dickies的休閒服飾集團VF Corporation於今年1月份已宣布亞太區改組計劃，乃將品牌營運中心由香港遷往上海；區內產品供應中心則轉至新加坡。另外，日本電子遊戲製造商Sony、歐洲奢侈品公司LVMH、法國化妝品牌L'Oréal等均裁減香港員工，將資源調配至新加坡或內地分部。

早於1980年代移居香港的香港美國商會前主席、香港搬遷服務公司Asian Tigers Group行政總裁屈富明(Rob Chipman)表示，該公司自2019年起，願意遷入香港的僱員已減少一半，而遷出香港的人數則增加30%，更看到很多長期留在香港的人亦表示要離開，他們多數在港居留30年，並已結婚、生孩子及創業。雖然仍有人想等一會，期待香港有所改善，惟要承認「也許是時候離開了。」

分析指出，部分企業認為疫情後，香港仍會變得繁榮，因能透過與內地更深入地融入，以獲取更多生意利潤；惟悲觀者卻稱，部分對中國有用的核心行業包括金融業，最終將會萎縮。