王冬勝退休！滙豐委任兩名亞太區聯席行政總裁

廖宜建及Rosha同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海滙豐銀行的董事會，出任執行董事。兩人將常駐香港，直接向滙豐集團行政總裁祈耀年匯報，以及成為集團執行委員會成員。此後，兩人將共同管理滙豐亞太區業務實體，而區內各市場亦會由兩人共同主理。

至於王冬勝則獲委任為香港上海滙豐銀行非執行主席，接替退任滙豐控股非執行董事的查史美倫。同時，他將擔任滙豐集團主席杜嘉祺和集團行政總裁祈耀年的顧問。

滙豐集團行政總裁祈耀年表示，集團將於未來5年投資60億美元加強亞洲布局，而隨着集團亞洲增長策略推進至下一階段，兩位聯席行政總裁將扮演重要領導角色，帶領滙豐鞏固其在這個全球最具活力地區，廣泛且多元化的業務網絡。

王冬勝稱，領導滙豐在亞太區發展逾十載，深感榮幸，亦為各業務團隊在協助客戶連繫環球機遇上取得的成就感到非常自豪。他很期待繼續以香港上海滙豐銀行非執行主席的身分為集團作出貢獻，同時，有信心廖宜建和Rosha將能夠帶領滙豐在亞太區的發展邁向新里程。

王冬勝於1980年投身銀行業，曾任職花旗銀行及渣打銀行，並4度擔任香港銀行公會主席。他於2005年加入滙豐，同年4月至2010年1月擔任滙豐集團總經理兼香港上海滙豐銀行執行董事，負責香港及中國內地業務，2010年2月成為亞太區行政總裁，是首名華人擔任此職位。

任職期內，亞太區稅前盈利由2004年65.49億美元，上升至2020年128.32億美元，增加近兩倍；同時，2004年亞太區佔集團的稅前盈利貢獻不足4成，至2008年大增至128%，2016年更相等於集團的194%。