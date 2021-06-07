梁彥穎：美股估值過高　隨時爆調整？

標普500期貨上周收4,227，又創收市新高。但這樣一來，股神倚重的股市指標「巴菲特指標」(股市總市值/GDP)升破200%後又創新高，顯示美股價值已被嚴重高估，調整可能隨時一觸即發。

除了巴菲特指標外，Lance Roberts的五大指標及GMO創辦人、傳奇投資人Jeremy Grantham亦已經預示危機隨時出現。雖然如此，在未有一些能令投資者擔憂的事件出現前，股市亦有機會飆升再創新高。

筆者估計，6月標普500期貨警界線為4,200(現已進入了)，並且最高上限應不會超出4,275。相信在18號前，將在4,120至4,275高位間徘徊。之後萬一有未能預期並令人憂慮的事件發生，標普500期貨有機又先回調至4,000第一個支持位。

恒生指數期貨方面，過去連續數天下跌試探低位，只要未來一、兩天收市不跌穿28,690，大市或許可再次挑戰29,800。既然背水一戰，投資者可趁大市仍處低位時，買入認購期權(例如29,600 Call)或牛跨(例如29,600至29,800牛跨)。

澳元兌美元匯價，在6月期間，應在0.7650至0.7850上落。擁澳元投資者可趁澳元上升至0.7850高息掛美元兩周。若未有澳元可試在0.7650掛澳元。若組合中澳元偏多，可分兩至三組掛美元：除了0.7850，還可在0.7950及0.8050。若同時全部掛美元，越高數字可掛愈長一些時間。

隨着金價越接近筆者估計6月高位每安司1,925美元，金價越大機會轉弱，上落水平應在每盎司1,800至1,925美元。

上古國際集團董事 梁彥穎

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。)