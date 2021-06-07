調查：88%香港人有壓力　全球排名第五

信諾集團調查結果顯示，去年10至12月期間，香港整體健康指標由56.8跌至56.7，低於全球平均水平的60.9，於11個受訪地區中排名較低，其中經濟財務問題仍為港人最大壓力來源。

是次調查為信諾「360°健康指數」年度調查的一部份，旨在了解連同香港在內共11個信諾環球市場地區，於新冠肺炎疫情期間健康所受到的影響。

雖然港人的「經濟」健康指數維持平穩，但僅15%受訪者表示有信心維持目前的生活水平；12%香港受訪者表示有足夠經濟能力應付自己或家人的醫療需要；11%受訪者表示有足夠儲備作退休之用。

調查亦指出，香港仍是受訪地區中壓力較高的城市，88%受訪者表示自己有壓力，較全球平均86%為高，較台灣(95%)、南韓(95%)、泰國(92%)及中國(91%)低。逾半受訪者認為「對未來感到疑惑」是主要壓力來源。「個人財政」及 「害怕感染新冠肺炎」成為另外兩大壓力來源，分別佔37及35%。

信諾香港行政總裁及區域總經理Jonathan Spiers表示，希望疫苗接種計劃能為大眾健康帶來正面的影響。

不過，港人對工作量及工作時間的滿意度上升，認為自己的工作量及工作時間合理的受訪者比例由去年10月的30%，上升至12月的35%，而能夠於工作及生活中取得平衡的受訪者亦由10月的39%，上升至12月的42%。惟仍有74%受訪者表示處於「永無休止」的工作狀態，有工作相關壓力的受訪者比例達55%，高於去年10月的47%。

另外，調查指出較少香港在職人士可選擇在家工作，由去年10月的56%，降至12月的53%。於在職人士中，有47%受訪者表示返回辦公室工作並與他人會面，可促成更有效的溝通，低於去年10月的51%。