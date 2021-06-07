美麗華：上半年酒店入住率達3至5成 商場租金跌10%
2021年06月07日 12:34
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美麗華主席李家誠(中)
恒地系旗下的美麗華(00071)周一(7日)舉行股東周年大會，會後管理層透過視象方式見傳媒。主席李家誠被多次問到旗下酒店入住情況時指，上半年入住率約30%至50%，按年上升10多個百分點，房價則平穩，沒有特別加價。他表示，要酒店業復甦，經濟必先全面恢復，尤其如疫苗接種率上升，可給餐飲業更大鼓勵，營業時間可以延長。
公司方面，他指會繼續推出電子消費券鼓勵市民幫襯餐飲，特別是外賣；又會推出其他優惠供一家大細在酒店Staycation。就政府推出電子消費券，管理層表示，會落實一連串優惠配合，當中最高折扣優惠可達五折。
被問到公司旗下商場會否減租，李稱，續租租金已按年下跌約10%，出租率維持在90%以上。他重申李氏家族回購公司股份是一個長遠策略，會慢慢增持。旗下香檳大廈則暫時未有實質發展計劃。
對於政府推出公海遊，李續稱，旅遊業在過去1年很嚴峻，「很多同事仍在放假」，公海遊或旅遊氣泡「一定幫到唔少香港同業，起碼多返啲生意」。
為鼓勵公眾接種疫苗，他表示下午會公布鼓勵計劃。至於公司內部，凡接種一針的同事可獲2日有薪假期，如公司內部接種率達70%，會發放1,000元獎勵等，更高比例的話，會有其他獎勵。