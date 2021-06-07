【高盛推介】留意貼價港交所認購證
2021年06月07日 13:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(6月4日)逆市升約0.5%，周一(6月7日)早段則下跌，低開約0.2%後跌幅擴大，及後更一度失守470港元水平，低見468.8元。
陸續有更多中概股回流並在港上市，例如將於周二(6月8日)結束招股期的時代天使，於周一宣布截止孖展申請，並據悉錄得約2,284億元孖展、超額認購783.6倍。此外，周一起開始招股期的科濟藥業，上周公布計劃發行9,474.7萬股，集資最多約31.07億元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署好倉，當中認購證於上周四(3日)及上周五共錄得約1,510萬元資金流入。牛證亦於上周四及上周五皆錄得資金流入，並見氾入的資金分布在450元以下收回價的產品。淡倉方面，則見認沽證於上周一至上周三(5月31日至6月2日)皆錄得資金流入，合共約230萬元後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約2個月，屬高槓桿的港交所購證(26951)。價外選擇可留意屬中期的低街貨港交所購證(13539)。牛證方面的近牛選擇可留意港交所牛證(63774)。遠牛選擇可留意港交牛證(50894)。
港交所購證26951，行使價500.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿16.2倍，貼價、高槓桿。
港交所購證13539，行使價525.5元，2021年9月6日到期，實際槓桿12.4倍，價外、中期、低街貨。
港交所牛證63774，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交所牛證50894，收回價420.18元，行使價418.18元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交所沽證11129，行使價399.8元，2021年9月21日到期，實際槓桿11.8倍，價外、低街貨。
港交所熊證59462，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，高槓桿貼牛。
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