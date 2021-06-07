證監會：跨境理財通籌備工作已踏入最後階段

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席活動時稱，跨境理財通的籌備工作已踏入最後階段，形容情況「令人鼓舞」，相信理財通可望顯著提升銷往大灣區的投資產品數量，但香港銀行向大灣區居民進行跨境分銷時，將面對重大挑戰，預料能推動本港銀行界透過網上渠道來分銷基金。

她表示，本港銀行相當大程度上依靠「面對面」方式來推銷產品，但在理財通計劃下，銷售依賴網上平台及手機應用程式進行不涉招攬的行為；加上內地散戶投資者熟悉科技，亦慣常使用極具靈活性和符合成本效益的網上服務，故香港銀行便可能需要提升至匹配的水平，才能吸引內地散戶投資在港發售的認可基金及產品。疫情早已驅使本港轉以網上渠道來分銷基金，而理財通更能推動香港在這發展。

梁表示，就理財通，證監會與香港金融管理局和內地相關部門於過去1年緊密合作。香港作為提供全方位服務的資產管理中心，一直都是在開曼群島、盧森堡及其他地區註冊的基金的分銷樞紐。香港可借理財通拓展成為基金平台，尤其是基金經理現時已可選擇成立開放式基金型公司。

她透露，業界愈來愈有興趣就交易所買賣基金(ETF)，以至其他公眾及私募基金申請成立開放式基金型公司，情況在5月公布開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃後尤為明顯。