車主佳音？日本車廠大增電動車投資　全球市佔率看漲

日本與南韓在全球電動車市場競爭激烈，日本汽車製造業在今年將投入大筆資金來進行電動車的相關研發、金額是南韓的3倍以上，而在全球電動車的市佔率方面，日本亦在迎頭趕上。

外媒報道，日本6家汽車公司(豐田、日產、本田、萬事得、富士汽車三菱)今年的研發費用較去年增加7%至2.887萬億日圓(約2,000億港元)，之前因受疫情影響而減少的研發費用、再度出現增加現象，投資規模創下新高紀錄。與南韓汽車製造業今年的8.4萬億韓圜(約582億港元)投資金額相比，日本的投資金額是南韓的3倍之多。報道又指，今年日本汽車產業的研發標的，主要放在電動車(EV)及燃料電池車(FCV)上。

日本車廠今年創下研發金額的新高紀錄，主要是豐田及本田這兩家日本前兩大汽車製造商的大手筆投資。豐田的投資額年增6%至1.16萬億日圓(約816億港元)，本田的投資額年增8%至8,400億日圓(約590億港元)。其中，豐田近來訂下在2030年時、EV及FCV的全球銷量要達到200萬台目標，研發期間要比燃油車縮短40%，在2025年之前要推出15款的電動車、其中有9款會是全新車型。

本田4月底宣布，將在2040年之前、新車銷售將全面轉換為EV 或FCV。未來6年光是在EV上的研發金額就高達5萬億日圓(約3,520億港元)。

另外，日產也將投入5,400億日圓(約380億港元)來進行研發，金額創下該公司的次高紀錄。該筆研發費用佔日產年營收的5.9%、是6家日本汽車製造商當中比例最高的。

報道引述南韓汽車研究院的研究委員Lee Hang-gu表示，若豐田這一類的企業在發展路線上迅速作出轉換，在電動車方面的銷售表現很可能馬上就會超越主要汽車廠商。