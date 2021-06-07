美股大好友：人口結構決定命運　牛市將持續至2038年

美股大好友、策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創辦人Tom Lee最新的報告指出，千禧世代將成為未來20年美國經濟增長的最重要驅動力，美股牛市可能將持續至2038年，屆時標普500指數可望較上周五收市位飆升近4倍，至19,350點。

外媒引述Tom Lee的報告指出，人口結構決定命運，隨着千禧世代將美國經濟推向新的高度，未來20年美股回報將維持強勁。他的預測源於美國人口最多的一代開始組建家庭，並進入收入高峰期，他們對房屋、汽車將有強勁的需求。他預期，未來10年美國新屋開工量可能飆升至每年超過250萬間，對整體經濟有強大的乘數效應。自上世紀70年代以來，美國每年的新屋動工量從未達到250萬間。

Tom Lee點出四大原因建議投資者增持股票，包括聯儲局仍維持「鴿派」；機構投資者在場外觀望的資金達到3.2萬億美元，最終可能流入市場；全球經濟正從蕭條中復甦；千禧世代進入黃金時代等。

他指出，自1900年以來，美股的每一波峰值都與每一代人的峰值重疊，或許是巧合，但美股峰值可以用每一代人的消費能力高峰來解釋。由於千禧世代的黃金年齡(30至50歲)預計要到2038年才會見頂，故美股未來還會有很長時間的增長。他重申，如果人口結構決定股市命運，那麼美股在2038年前維持牛市，是個可能的基本情境。