美國財長耶倫指加息對聯儲局而言是件「好事」…

美國財政部長耶倫(Janet Yellen)表示，美國的利率環境如果略有上升，從社會和聯儲局的角度來看是件好事，相關言論令市場關注加息會否比預期來得早！

耶倫剛由G7財長會議返美，並接受外媒採訪。她認為，總統拜登應該推進他的4萬億美元支出計劃，即使這將引發持續到明年的通脹以及利率上升。她又指，拜登的紓困計劃將增加至多每年約4,000億美元的支出，這並不足以導致通脹過高，任何因紓困計劃引起的價格飆升都將在明年消退。

她又補充，過去10年美國一直受困於過低的通脹和過低的利率，實際上希望回到「正常的」利率環境，「如果這有助於緩解一些情況，那它就不是一件壞事，而是一件好事。」顯見其語調是偏向不抗拒加息。

美國5月份消費物價格指數將於周四(10日)公布。聯儲局承諾，只有在通脹和就業取得「實質性進一步進展」後，才會開始縮減每月1,200億美元的資產購買行動。由於債券孳息率一直偏低，有分析指，一旦聯儲局開始縮減購債，可能引發市場恐慌。耶倫則認為，若通脹持續，貨幣政策制定者可以應對任何潛在的通脹上升，並強調已掌握實際情況，且不相信通脹會失控。